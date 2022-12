A Cuneo si sperimenta la telemedicina per seguire i pazienti con scompenso cardiaco

“Il Covid-19 ci ha insegnato a utilizzare strumenti come il teleconsulto medico e la televisita in emergenza” osserva l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi. “Oggi mettiamo a frutto anche nel post-pandemia insegnamenti utili per un più efficiente utilizzo delle risorse umane, con la garanzia della massima sicurezza per i pazienti. Il progetto che consente di affrontare in modo innovativo il monitoraggio di pazienti affetti da scompenso cardiaco è il primo tassello di un importante lavoro in tema di telemedicina elaborato nell’ambito del tavolo di co-progettazione sui bisogni di salute del territorio. In prima fila ci sono l’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle e le Asl Cn1 e Cn2, con il fondamentale contributo della Fondazione CRC, che ringrazio per la sensibilità dimostrata e la presenza costante nel sostegno ad iniziative che guardano al futuro e aiutano la medicina territoriale”.

“La Fondazione Crc è da anni vicina alla sanità pubblica con progetti e iniziative finalizzati ad ampliare l’offerta di servizi e sostenere sperimentazioni, come in questo caso in cui la tecnologia viene applicata alla cura e al benessere delle persone” conclude Ezio Raviola, presidente della Fondazione Crc. “Siamo certi che gli sforzi messi in campo finora potranno migliorare la qualità di vita dei nostri concittadini e facilitare il lavoro degli operatori sanitari e auspichiamo che questo modello possa essere valorizzato e integrato sempre di più a livello regionale”.