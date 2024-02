A Cuneo la mostra "Orizzonti, sguardi e percorsi" di Andrea Migliore per La Cura nello Sguardo

Con Orizzonti sguardi e percorsi, l’artista vuole trasmettere emozioni e valori, raccontare storie di sguardi e di percorsi che si intrecciano e si confrontano con la realtà ricca di speranza e di resilienza. “Con questo progetto - ha dichiarato Migliore - voglio sostenere l’importante lavoro che svolge La Cura nello Sguardo, un’associazione che offre aiuto concreto agli operatori sanitari che si occupano di cure palliative, oltre al sostegno ai pazienti e ai loro familiari in un momento delicato della vita. La mia arte è un modo per comunicare bellezza e umanità a chi le osserva”.

La Galleria Senesi Arte, oltre ad ospitare l’esposizione, ha voluto dare un ulteriore contributo al progetto, mettendo a disposizione le serigrafie numerate delle opere di Migliore, che sono già disponibili sul sito dell’associazione. Chi vorrà sostenere il progetto, potrà richiedere una serigrafia a fronte di una donazione, che sarà interamente devoluta a La Cura nello Sguardo. “Il progetto Orizzonti sguardi e percorsi, riuscirà ad avvicinare molte più persone all’arte perché le immagini proposte da Andrea Migliore hanno un forte potere comunicativo, che non necessita di decodifica” fanno sapere dalla Galleria Senesi. “L’artista ha una visione ed un linguaggio che esprime una forza comunicativa dirompente”.

L’esposizione Orizzonti sguardi e percorsi, sarà inaugurata sabato 24 febbraio alle ore 17.30 presso la Galleria Senesi Arte, in Via XX Settembre, 60 a Cuneo. L’esposizione sarà aperta al pubblico dal martedì al sabato, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19. Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale https://www.lacuranellosguardo.it/orizzonti, contattare la Galleria Senesi Arte al numero 0171 071253 o all’indirizzo email info@galleriasenesi.it.