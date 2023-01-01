A Cuneo l'Erasmus incontra il saper fare: studenti della Martinica scoprono le eccellenze artigiane

CUNEO CRONACA - Una collaborazione concreta tra scuola e mondo dell’impresa per valorizzare i giovani e il territorio: è questo il cuore dell’iniziativa che ha visto protagonisti Confartigianato Imprese Cuneo e l’Istituto di Istruzione Superiore “Sebastiano Grandis” di Cuneo nell’ambito di un progetto di mobilità internazionale Erasmus.

L’Istituto ha infatti accolto 15 studenti e 3 docenti del Lycée Nord Caraïbe di Bellefontaine (Martinica), coinvolgendoli in un percorso formativo dedicato al tema del talento. L’obiettivo condiviso è stato quello di offrire ai giovani un’esperienza capace di unire crescita personale, confronto interculturale e conoscenza diretta delle eccellenze produttive locali.

Nel corso del soggiorno, gli studenti hanno partecipato a laboratori, incontri e attività sul territorio pensati per valorizzare le capacità individuali e favorire lo sviluppo di competenze trasversali. L’ospitalità presso famiglie del territorio ha rappresentato un ulteriore elemento qualificante, permettendo ai ragazzi di vivere un’autentica immersione nella realtà culturale locale e di costruire relazioni significative.

Tra i momenti più rappresentativi dell’esperienza, la visita organizzata in collaborazione con Confartigianato Cuneo al laboratorio della Pasticceria Brignone di Dronero, eccellenza artigiana della provincia. Accompagnati dai docenti Antonella Villosio, Rocco Vilmercati ed Elisabetta Bergia, gli studenti sono stati accolti dal titolare Umberto Brignone e dal presidente della zona di Dronero di Confartigianato, Alessandro Dao.

Durante la mattinata, i partecipanti hanno potuto conoscere da vicino i processi di produzione artigianale e mettersi alla prova nella realizzazione di alcuni dolci, sperimentando in prima persona il valore del saper fare e della tradizione locale.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso avviato da Confartigianato Cuneo con il progetto “Creatori di Eccellenza”, nato nel 2019 con l’obiettivo di promuovere le imprese e i prodotti del territorio e di valorizzare la provincia Granda anche in chiave culturale e turistica, attraverso esperienze autentiche e coinvolgenti.

Un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni scolastiche e sistema produttivo, capace di generare opportunità concrete per i giovani e di rafforzare il legame tra formazione, cultura e territorio.