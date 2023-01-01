A Cuneo l'arte riflette sul futuro: sabato alla Casa del Fiume un talk sul potere dell'utopia

CUNEO CRONACA - Sono iniziate le residenze d’artista di Living Room 2026, progetto promosso dall’associazione Art.ur per portare l’arte contemporanea nel cuore della città di Cuneo e nelle valli che la circondano. Curato da Andrea Lerda, il progetto vede il coinvolgimento di quattro artistə: Matteo Attruia, Federica Di Carlo, Giulia Poppi e Lihi Turjeman, ospitatə nella città di Cuneo per esplorare il territorio e sviluppare una ricerca artistica che si concretizzerà nella produzione di opere inedite. Queste verranno esposte durante tre giorni di apertura al pubblico venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 ottobre presso quattro prestigiose sedi del centro storico di Cuneo: il Museo Diocesano, il Teatro Toselli, il Conservatorio G.F. Ghedini e la nuova Biblioteca Civica di Palazzo Santa Croce.

Per l’edizione 2026, lə creativə sono invitatə a confrontarsi sul concetto di “forzare le utopie”, come opportunità per dar vita a visioni fantastiche in risposta a un tempo di pluricrisi. Alla luce delle grandi sfide globali contemporanee, lasciarsi guidare da immaginari utopici può rappresentare un'opportunità per forzare l'immaginazione individuale e collettiva, proiettando lo sguardo verso scenari e mondi desiderabili. Le visioni di artiste e artisti, insieme alle ricerche di studiose e studiosi, sono alla base di una creatività necessaria a materializzare ciò di cui necessitiamo per un futuro migliore. Nell’attesa della sua inaugurazione, quest’anno Living Room coinvolge il pubblico in anticipo con un incontro dedicato al tema dell’edizione.

Si terrà sabato 18 luglio alle ore 11, presso il giardino della Casa del Fiume di Cuneo, il talk "Immaginare il futuro attraverso il potere dell'utopia". Protagonistə dell'incontro saranno le artiste e gli artisti in residenza Matteo Attruia, Federica Di Carlo, Giulia Poppi e Lihi Turjeman, insieme a Elisa Piras e Jenny Ufer, ricercatrici del Center for Advanced Studies di Eurac Research, Alessandro Scali, Creative Researcher e AI Educator e al curatore Andrea Lerda. Concepita come un momento di confronto informale - durante il quale saranno messe in dialogo le voci dell'arte e quella della ricerca applicata e teorica - la chiacchierata sarà l'occasione per riflettere sul ruolo dell'utopia come strumento per ripensare il mondo a venire.

Gli artisti in residenza:

Matteo Attruia (Pordenone, 1973) porta avanti una ricerca artistica, costantemente attraversata da ironia e paradosso, mettendo in discussione ciò che appare evidente, insinuando dubbi laddove sembrano esistere soltanto certezze. Attraverso un linguaggio diretto e concettualmente affilato, Attruia costruisce cortocircuiti visivi e semantici che invitano lo spettatore a interrogarsi sul senso delle immagini, delle parole e delle convenzioni.

Federica Di Carlo (Roma, 1984) lavora tra Roma e Milano. La sua opera indaga il rapporto dell'uomo con la natura, i confini, l'ambiente, il potere, l'ignoto, misurandone le reciproche connessioni e arte cultura innovazione. Non utilizza un media specifico, ma costruisce mondi nei quali immergersi e le sue opere sono spesso presentate come sistemi complessi caratterizzati da una vasta gamma di elementi: naturali, cose inanimate, fenomeni fisici e tecnologie.

Giulia Poppi (Modena, 1982) vive e lavora tra Bologna e Francoforte. Il suo lavoro è sensuale e materico, intriso di riferimenti simbolici che parlano di intimità e mistero. Una pluralità di immagini e oggetti è orchestrata sinergicamente, in ambienti complessi, generando sensazioni corporee e tattili grazie all’utilizzo di materiali sintetici e luci. La fisicità delle opere di Giulia Poppi spesso dialoga con l’ambiente che le ospita, modificando la sensualità dello spazio in cui si inseriscono, e con la percezione del pubblico, innescando curiosità ed attrazione.

Infine, Lihi Turjeman (Petach Tikva, 1985) è un’artista che lavora tra Tel Aviv e Torino. Il suo lavoro enfatizza l’estrema dualità tra un approccio epico e un'attenzione microscopica ai dettagli, tracciati "mappando" e graffiando la superficie. La sua pratica include una modalità che può essere ricondotta all'action painting. Attraverso lo sfregamento, la stesura del colore, il distacco, la macchiatura e l'incollatura, l'artista indurisce il tessuto, enfatizzandone le pieghe e le texture. Nel lavoro di Turjeman, la tela può fungere da parete, da territorio o da mappa ancora tutta da disegnare.

Living Room 2026, come nella passata edizione, sarà concomitante con Connecting Worlds, evento giunto alla quinta edizione, che sarà allestito presso Largo Audiffredi e la Casa del Fiume. Il progetto, nato nel 2022 e promosso dal Parco Fluviale Gesso e Stura del Comune di Cuneo, ha l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sull’emergenza climatica e sulla transizione ecologica attraverso un dialogo tra arte contemporanea e ricerca scientifica. L’edizione 2026, dal titolo "Bodies of Water / Corpi d’acqua", indagherà la relazione simbolica, fisica ed ecologica tra umani e acqua. Si ringraziano tutte le persone e le realtà che hanno preso parte agli incontri con gli artisti durante le residenze.

LIVING ROOM 2026

Artistə: Matteo Attruia, Federica Di Carlo, Giulia Poppi, Lihi Turjeman

Curatore: Andrea Lerda

Periodo di residenza: 16-19 luglio 2026. Apertura al pubblico: venerdì 09 ottobre, sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026. L’iniziativa è organizzata e promossa dall’Associazione Art.ur, a cura di Andrea Lerda, nell’ambito di "Spazioso",con il patrocinio del Comune di Cuneo, con la collaborazione del Parco fluviale Gesso e Stura e ATL del Cuneese e con il contributo di Regione Piemonte, Fondazione CRC, Fondazione CRT.