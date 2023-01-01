A Cuneo l'arpa racconta l'opera: Susanna Bertuccioli in concerto alla Sala San Giovanni

CUNEO CRONACA - Martedì 14 luglio alle 20.45 la Sala San Giovanni di Cuneo (via Roma 4) ospita il concerto dell’arpista Susanna Bertuccioli, inserito nella Stagione Artistica del Conservatorio Ghedini. Musicista di livello internazionale, Bertuccioli propone un programma musicale dedicato al repertorio operistico italiano. L’evento è organizzato in collaborazione con Salvi Harps; la partecipazione è libera, ma è consigliato prenotare il posto a sedere sul sito del Conservatorio, www.conservatoriocuneo.it, a partire da martedì 7 luglio.

Il programma conduce il pubblico in un percorso musicale che esplora la dimensione teatrale e cantabile dell’arpa attraverso trascrizioni, riletture e pagine ispirate alla grande tradizione lirica italiana. Da Pietro Mascagni e Giacomo Puccini fino a Nino Rota, Riz Ortolani e Dario Marianelli, il concerto mette in luce la straordinaria capacità dello strumento di evocare atmosfere, personaggi ed emozioni, rivelandosi protagonista tanto nel teatro musicale quanto nella musica per il cinema.

Susanna Bertuccioli è stata prima arpa della European Community Youth Orchestra sotto la direzione di Claudio Abbado e, dal 1985 al 2025, prima arpa dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Nel corso della sua carriera ha collaborato con alcune delle più prestigiose orchestre internazionali e, su invito di Zubin Mehta, ha partecipato a numerose tournée con la Israel Philharmonic Orchestra.

La presenza dell’artista a Cuneo comprende anche un’importante attività formativa. Tra sabato 11 e martedì 14 luglio Susanna Bertuccioli conduce infatti la masterclass “La musica che vede”, dedicata al repertorio operistico italiano e all’approfondimento del rapporto tra arpa, canto e accompagnamento pianistico. Il corso propone un percorso tra suono e immagine alla scoperta della dimensione “visiva” della musica prima della nascita del cinema, con particolare attenzione alla costruzione dell’interpretazione musicale e scenica. Alle attività didattiche, aperte su iscrizione ad allievi del Ghedini e a esterni, partecipano anche il pianista Nahuel Clerici e gli allievi della classe di Canto del Conservatorio; il coordinamento è della docente di Arpa Fernanda Saravalli.

La Stagione Artistica del Conservatorio Ghedini è organizzata con il patrocinio della Città di Cuneo, della Provincia di Cuneo e della Regione Piemonte e con il contributo di Fondazione CRC e Fondazione CRT.