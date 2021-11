A Cuneo incontri, testimonianze e fotografie per dare voce ai protagonisti del '900

CUNEO CRONACA - Da Cuneo con Scrittorincittà e in dialogo con il Cile: incontri, testimonianze e fotografie per ribadire l'attualità dei protagonisti del Novecento e dare voce ai contadini andini.

Dall'incontro tra Piemonte e Cile, Danilo Petrovich, Daniel González e Diego Mometti venerdì 19 novembre, alle 17.30, in Fondazione Nuto Revelli (corso Brunet 1), in presenza e online, presentano l'antologia di canti popolari "Per tutte le immagini del mondo" e il progetto di traduzione in spagnolo dell'introduzione de "Il mondo dei vinti" di Nuto Revelli. Modera Beatrice Verri. Clicca QUI per partecipare.

Nell'ambito di Scrittorincittà, sabato 20 novembre, alle 11, presso l'Auditorium Foro Boario in via Pascal 5, in presenza e online, Giuseppe Mendicino, Marco Revelli e Domenico Scarpa dialogano sull'impegno di questi tre testimoni del Novecento che dalla concretezza delle loro esperienze hanno saputo diffondere una coscienza etica e antifascista. In collaborazione con i Comitati nazionali dei tre Centenari, il Comune di Cuneo e l'associzione Gli Spigolatori. Scopri di più QUI.

In uno Speciale Rai Cultura su Nuto Revelli, attraverso cinque puntate si percorre la vita di Nuto Revelli: Marco Revelli testimonia la presa di consapevolezza, Carlo Petrini ricorda gli incontri a Bra, due enaudiani, Antonella Tarpino, curatrice de Il popolo che manca e Ernesto Ferrero, già direttore del Salone del Libro, sottolineano l'amicizia tra Nuto Revelli, Mario Rigoni Stern e Primo Levi, Laura Curino porta a teatro L'anello forte, Paola Agosti e Alessandra Demichelis raccontano l'impegno politico. É un progetto di Daniela Giuffrida e Beatrice Verri con la regia di Francesco Ghisi.

"Ricordati di non dimenticare" è la mostra in corso a Palazzo Santa Croce di Cuneo. Attingendo al fondo fotografico dell’Archivio Nuto Revelli, la mostra, a cura di Paola Agosti e Alessandra Demichelis, ripercorre la vita di Nuto Revelli - il giovane ufficiale in divisa, il partigiano a Paraloup ed in Francia, lo scrittore con i suoi testimoni, il marito a fianco della donna che ama, l'amico con cui condividere impegno e convivio - e oltrepassando la vicenda individuale, trasporta in un passato condiviso. Nelle fotografie scorre la storia del Novecento e affiora il dettaglio di chi ne ha percorso ogni tappa con il piglio del testimone, in un cammino di consapevolezza umana e civile.



La mostra allestita presso Palazzo Santa Croce (via Santa Croce 6) è visitabile fino al 28 novembre nei seguenti orari di apertura: gio-ven 14.00-18.00 e sab-dom 10.00-12.30/14.00-18.00. L’ingresso è gratuito con prenotazione consigliata.

© Archivio Nuto Revelli | Primo Levi, Mario Rigoni Stern e Nuto Revelli