A Cuneo il rap diventa laboratorio: con Kento quattro incontri per "fare breccia con le rime"

CUNEO CRONACA - Fare breccia con le rime: è questo il titolo del laboratorio di scrittura rap con Kento, rivolto ai ragazzi dai 15 anni in su. L’iniziativa prevede quattro appuntamenti gratuiti, in programma il 4, 5, 25 e 26 maggio, dalle 16.30 alle 19.30, presso Palazzo Santa Croce, in via Santa Croce 6 a Cuneo.

Un cuneo serve a due cose: a tenere ferma una struttura o a spaccare un blocco per vedere cosa c’è dentro. In questo laboratorio con Kento si proverà a fare entrambe le cose, usando la tecnica del rap per dare basi solide ai pensieri e, allo stesso tempo, per rompere il muro tra quello che si ha dentro e quello che il mondo sente.

I partecipanti impareranno a usare le parole come strumenti di precisione, capaci di aprire un discorso e lasciare il segno. Attraverso metrica e rima, cercheranno l’incastro giusto tra ritmo e significato, trasformando le suggestioni della città in una traccia rap originale.

Il laboratorio porterà così la cultura di strada dentro le mura storiche di Palazzo Santa Croce, in un percorso che non sarà soltanto un corso di scrittura, ma un modo per far diventare Cuneo uno strumento attraverso cui far sentire la propria voce.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto Young Based Community, sostenuto da ANCI.

Francesco “Kento” Carlo è un rapper, attivista e scrittore di Reggio Calabria. Oltre alla sua carriera nella musica, insegna dal 2009 in carceri minorili, scuole e comunità di recupero, tenendo laboratori di scrittura e musica per ragazzi a rischio. Per la sua attività sociale attraverso la musica ha vinto il premio Cultura Contro le Mafie nel 2014, mentre nel 2017 è stato premiato da Casa Memoria Impastato e ANPI.

Il laboratorio è gratuito e destinato ai ragazzi dai 15 anni in su. L’iscrizione vale per l’intero ciclo di incontri. Per informazioni è possibile scrivere a info@scrittorincitta.it o telefonare allo 0171.444822.