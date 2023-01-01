A Cuneo il patrimonio culturale si apre al digitale: archivi e musei verso nuove narrazioni

CUNEO CRONACA - Si terrà mercoledì 6 maggio, dalle 10, presso l’Archivio di Stato di Cuneo, Corso Marcello Soleri, 6, la giornata “Patrimoni digitali e interpretazione: esperienze e prospettive delle istituzioni”, organizzata dall’Hub Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta di Dicolab. Cultura al digitale, il sistema formativo promosso dal Ministero della Cultura – Digital Library nell’ambito del PNRR Cultura 4.0, realizzato dalla Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali e finanziato dall’Unione europea – Next GenerationEU. La struttura istituzionale e formativa dell’Hub riprende quella già presentata nel comunicato dell’appuntamento torinese.

CUNEO CRONACA - L’Hub è gestito da CampuStore in collaborazione con Fondazione Santagata, ISTUD Business School e Scuola di Robotica e fa parte della rete nazionale di dieci hub territoriali impegnati a diffondere le azioni di Dicolab. Cultura al digitale. Per i professionisti e gli operatori del sistema culturale locale continua così l’offerta di formazione in presenza sui temi della trasformazione digitale del settore culturale.

La giornata di Cuneo è dedicata al rapporto tra patrimoni digitali e processi di interpretazione culturale. La crescente disponibilità di patrimoni culturali digitalizzati apre infatti nuove possibilità per la valorizzazione e la narrazione delle collezioni: il digitale non rappresenta soltanto uno strumento di conservazione o di accesso alle fonti, ma sta progressivamente trasformando il modo in cui archivi, musei, biblioteche e istituzioni culturali interpretano, mettono in relazione e raccontano il patrimonio.

Per gli operatori della cultura, le tecnologie digitali offrono nuove opportunità di ricerca, integrazione tra fonti diverse e costruzione di narrazioni più ricche e articolate. La possibilità di collegare documenti, immagini, collezioni e dati provenienti da istituzioni differenti consente infatti di sviluppare nuovi percorsi interpretativi e nuove modalità di lettura del patrimonio. Allo stesso tempo, il digitale può ampliare le modalità con cui il patrimonio viene comunicato e condiviso con i pubblici, favorendo accesso, comprensione ed esperienza culturale.

La giornata di formazione è articolata in due momenti: un seminario mattutino (10:00 - 13:00) aperto a tutti e un corso pomeridiano gratuito e certificato (14:30 - 17:30) rivolto a professionisti/e del settore culturale, ricercatori universitari e studenti.

Il seminario si apre con i saluti istituzionali di Deneb Teresa Cesana per la Soprintendenza archivistica e bibliografica del Piemonte e della Valle d’Aosta, Lisa Accurti per la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo e di Massimiliano Gaj per l’Archivio di Stato di Cuneo. Segue, alle ore 10.30, la presentazione del progetto Hub Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta di Dicolab. Cultura al digitale. A chiudere la mattinata sarà la tavola rotonda “Interpretazione del patrimonio e trasformazione digitale: nuovi strumenti per nuove interpretazioni?”, moderata da Paola Borrione, a cui prenderanno parte, Paola Asproni (Associazione Vera Nocentini), Giulia Beltrametti (Archivio di Stato di Cuneo), Manuele Berardo (Museo civico della Stampa di Mondovì), Yasmine Beraudo (Fondazione CRC), Andrea Bertolino(Diocesi di Cuneo-Fossano), Michela Ferrero (Comune di Cuneo), Marilisa Morandi (Archivio di Stato di Verbania), Michele Rosboch (Università di Torino sede di Cuneo), Beatrice Verri (Fondazione Nuto Revelli).

In continuità con le attività dell’Hub, la giornata intende favorire il dialogo tra istituzioni che operano su patrimoni diversi ma accomunate dalla necessità di comprendere come le tecnologie digitali possano incidere non solo sull’accesso alle risorse culturali, ma anche sui modi in cui esse vengono interpretate, raccontate e rese significative per pubblici differenti.

Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta vantano circa 1120 biblioteche e oltre 580 tra musei e archivi: un patrimonio culturale ampio e articolato, che l’innovazione digitale può contribuire a tutelare, valorizzare e rendere maggiormente accessibile. L’Hub agisce proprio in questa direzione, attraverso un’offerta gratuita di corsi di formazione e aggiornamento professionale dedicata a chi è impegnato a guidare e accompagnare il processo di trasformazione digitale del settore culturale.

Nel pomeriggio si terrà inoltre il corso “Digitalizzazione e metadatazione degli archivi” con Enrico Demaria (Astramedia srl) e Alberto Abis (Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura), dedicato a standard, interoperabilità e processi di digitalizzazione, in continuità con i temi affrontati durante la mattinata.

I corsi dell’Hub sono sviluppati per migliorare le competenze del personale del Ministero della Cultura e delle altre pubbliche amministrazioni, del personale di istituti culturali pubblici e privati, delle imprese e dei professionisti del settore culturale e creativo, di laureandi e ricercatori di università e accademie. La formazione è gratuita e certificata, previo svolgimento di un test di verifica finale, tramite rilascio di Open Badge, lo standard di certificazione digitale delle conoscenze e delle competenze acquisite utilizzato a livello europeo e spendibile in tutte le sedi europee e nazionali.