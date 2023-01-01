A Cuneo brillano le "Stelle Innamorate": laboratorio d'arte ispirato al Tanabata

CUNEO CRONACA - La Fondazione Peano di Cuneo presenta l’evento “Stelle Innamorate” ispirate alla tradizione giapponese del Tanabata, che unisce natura, arte e leggende. Si tratta di un laboratorio per adulti condotto dall’artista Domenico Olivero.

Ispirato dalle opere presente nella mostra DIA_LOGHI, in corso fino al 26 Luglio, viene rielaborata la leggenda di Orihime (Vega) e Hikoboshi (Altair), nota in Europa come “La leggenda delle Stelle Innamorate”, con un’attività semplice ed emozionante, ideata per un pubblico adulto, dai 18 anni in su. Prendendo spunto da alcune opere della mostra, come i quadri realizzati in materiali tessili, o le opere con immagini narrative e climatiche, sarà ideato un laboratorio espressivo che unisce un’antica leggenda giapponese con la bellezza naturalistica del luogo.

L’evento aperto a tutti gli adulti si svolgerà domenica 12 Luglio dalle ore 17 alle 18,30 presso il giardino della Fondazione Peano, partecipazione libera e gratuita, per gestire al meglio l’evento è stato creato un link eventbrite dove i posti però sono già sold-out. Consigliamo a chi è interessato ma non è riuscito a prenotarsi di venire comunque in Fondazione perchè potrebbero liberarsi dei posti all’ultimo minuto. La mostra DIA_LOGHI proseguirà fino a domenica 26 luglio con apertura venerdì, sabato e domenica ore 16-19 (ultimo ingresso ore 18,30). L'evento di chiusura sarà domenica 26 luglio alle 17,30 con visita guidata con curatore e alcuni degli artisti che espongono in sala.