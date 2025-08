A Cortemilia tre giorni per ripensare il turismo tra Alta Langa, Liguria e Francia

CUNEO CRONACA - Tre momenti, all’interno della 71esima edizione della Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia dedicati alla promozione di un modello di turismo sostenibile e condiviso tra l’Alta Langa e i territori transfrontalieri liguri e francesi, con riferimento ai temi dell'outdoor, benessere, enogastronomia, accessibilità e turismo per famiglie. Dal 21 al 24 agosto, l’Alta Langa sarà protagonista del progetto europeo PAYSAGE+ Aimable, finanziato dal programma Interreg VI-A Francia-Italia ALCOTRA 2021-2027 – PITER+ “PAYSAGE+” con tre appuntamenti organizzati da Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.

Il progetto PAYSAGE+ Aimable coinvolge tre territori transfrontalieri – Provincia di Cuneo, Provincia di Imperia e Dipartimento Alpi Marittime in Francia – e ha come obiettivo la costruzione di un’offerta turistica più sostenibile, accessibile e partecipata, con focus su temi specifici legati allo sviluppo di segmenti e prodotti turistici. All’interno del programma ufficiale della Fiera Nazionale della Nocciola, tre distinti momenti: giovedì 21 agosto, un incontro dedicato agli operatori turistici dell’Alta Langa per dare spazio al confronto, alla co-progettazione e allo scambio di esperienze; sabato 23 agosto, la restituzione dei risultati della giornata precedente agli amministratori locali e agli stakeholder del territorio; infine, domenica 24 agosto, spazio aperto a turisti e residenti per dialogo, idee, suggerimenti e domande sul settore turistico con l’Ente Turismo.

QUI, o contattare l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero (info@visitlmr.it e 0173 35833). Le attività sono gratuite e aperte a tutti. L’unico appuntamento su iscrizione è l’atelier del 21 agosto, per il quale è necessario registrarsi, o contattare l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero (info@visitlmr.it e 0173 35833).

Dichiara Bruno Bertero, direttore Ente Turismo Langhe Monferrato Roero: “Proseguiamo il percorso iniziato a Mentone lo scorso aprile, con una fase d’ascolto che parte dal basso, da chi vive e lavora in Alta Langa. Cogliamo l’occasione della Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia per incontrare un ampio pubblico e progettare in modalità condivisa e partecipata lo sviluppo turistico dell’Alta Langa e di tutta la nostra destinazione. Il coinvolgimento nella progettazione europea non è solamente motivo di grande orgoglio, ma una grande opportunità che consente di organizzare azioni e strategie a lungo termine”.

Afferma Roberto Bodrito, Sindaco di Cortemilia: “Siamo onorati di poter condividere, all'interno del ricco programma della Fiera Nazionale della Nocciola il progetto PAYSAGE+ Aimable. Questo progetto, che coinvolge territori transfrontalieri è in linea con l'obiettivo della nostra Fiera, che è quello di coinvolgere diversi territori valorizzando le loro eccellenze e peculiarità, creare sinergia e mantenere una rete di contatti fondamentale per continuare a far crescere l’offerta turistica di questo fantastico territorio che è l’Alta Langa”.

PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE

Giovedì 21 agosto, ore 15.00 – 18.00

Chiesa di San Francesco, Corso L. Einaudi, 12, Cortemilia CN

“PAYSAGE+ Aimable: idee e connessioni per un turismo slow tra Alta Langa e territori transfrontalieri”

Un atelier partecipativo rivolto agli operatori turistici dell’Alta Langa. Un’occasione concreta per costruire insieme un’offerta turistica transfrontaliera tra Italia e Francia, partendo dalle vocazioni del territorio: turismo outdoor, wellness, enogastronomia, accoglienza family e accessibilità.

L’incontro vedrà momenti di confronto, co-progettazione e scambio di esperienze, in una forma partecipativa e ludica, grazie all’uso di tecniche ispirate alla gamification.

Prenotazione gratuita al link: https://gtklske8.paperform.co/

Sabato 23 agosto, ore 10.00

Cascina di Monteoliveto, strada Perletto, 6, Cortemilia CN

Panel “PAYSAGE+ Aimable: la nocciola come risorsa per un paesaggio turistico condiviso” a seguito dell’incontro tecnico: “La corilicoltura del futuro: Produttività e Innovazione nella Filiera del Nocciolo” promosso in collaborazione con Agrion

Restituzione pubblica dell’atelier e visione strategica a cura di Bruno Bertero, Direttore dell’Ente Turismo LMR.

Un momento di confronto con amministratori locali e stakeholder del territorio, per restituire i risultati emersi dall’atelier del 21 agosto e delineare una visione turistica che valorizzi il paesaggio dell’Alta Langa in una dimensione europea.

Domenica 24 agosto, ore 10.00 – 18.00

Area fiera, Cortemilia (gazebo dedicato)

“Scopri PAYSAGE+ Aimable: tre territori, un solo paesaggio da vivere”

Uno spazio aperto al pubblico, turisti e residenti, per raccontare il progetto, raccogliere idee e suggerimenti attraverso la compilazione di un breve questionario. Presente lo staff dell’Ente Turismo LMR per dialogare e approfondire le azioni in corso.

(Foto: Archivio Ente Turismo LMR)