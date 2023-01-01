A Corneliano d'Alba una "Cena con delitto" a sostegno dei bambini di Gaza

CUNEO CRONACA - Sabato 22 novembre, alle 20, il Cinema Vekkio di Corneliano d’Alba ospiterà una Cena con Delitto ricca di colpi di scena, indizi misteriosi e puro divertimento.

Durante la serata, gli ospiti gusteranno una deliziosa cena e mentre squisite portate si susseguiranno sui tavoli, una catena d’indizi li guideranno verso la conclusione dell’indagine. Bisognerà portar attenzione agli sguardi, ai cenni e alle parole degli indiziati, perché nulla sarà scontato. Riuscirete a risolvere il mistero prima del dessert? Tutto il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza per i bambini della striscia di Gaza grazie alla campagna dell’Arci Nazionale “Help Gaza now”.

Menù: Hummus con crudité, frittate di verdure al sugo di verdure, fusilli alla crema di zucca, arrosto di maiale con patate, dolce. Acqua e un bicchiere di vino compreso. Cena e spettacolo: 25 euro.