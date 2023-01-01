“A come…": a Cuneo uno spettacolo per sostenere le donne di mai+sole

CUNEO CRONACA - Se “mai+sole” riceve una richiesta di aiuto da una donna maltrattata, picchiata, violata… risponde subito. E se i protagonisti di “A come…” ricevono una richiesta d’aiuto proprio da “mai+sole”, possono forse rimanere indifferenti? Certo che no.

Per questo sabato 29 novembre, alle 21, nella Sala San Giovanni di via Roma 4 a Cuneo, andrà in scena lo spettacolo musicale-teatrale “A come…”, un momento di riflessione e sensibilizzazione. Perché “A come…” è possibilità di aiuto: è Abbraccio, Ascolto, Accompagnamento, Alleanza, Armonia. È, soprattutto, Amore.

L’appuntamento sostiene mai+sole, la realtà più importante del territorio nella tutela e nel supporto di donne e bambini in situazioni di violenza, fondata e guidata dalla saviglianese Adonella Fiorito.

Sul palco prenderanno vita storie e testimonianze vere – talvolta dure – di donne seguite dall'associazione. A interpretarle, alternando recitazione e musica, saranno Benedetta “Nede” Curti, Giulia “Alis” Dogliatti, Paola Piumatti, Maria Bossolasco, Sara Tortone, Claudia Marsico, Emanuele Galvagno, Giuseppe Alladio, Doriano Mandrile e Gian Curti.

Ad accompagnare lo spettacolo, una live band di altissimo livello composta da Livio Correndo (tastiere), Davide Pellissero (chitarra), Adriano Pronello (basso) e “Giona” Bosio (batteria).

Saranno presenti anche le volontarie di “mai+sole”, guidate da Silvana Bosio e dalla presidente Adonella Fiorito, il piccolo Iacopo con il papà Fabio Gasmaro, le suggestive fotografie di Alex Astegiano e un ospite d’eccezione: l’ultramaratoneta Marco Olmo, “l’uomo che ha fermato il tempo”, grande atleta e straordinario esempio di umanità.

L’ingresso è libero. Al termine sarà possibile sostenere “mai+sole” con una piccola offerta: un aiuto concreto ma anche simbolico, per essere vicini alle volontarie che ogni giorno fanno così tanto per la comunità.