A Ceva Rocco e Rita festeggiano le nozze di platino: 70 anni d'amore che attraversa il tempo

SERGIO RIZZO - A Ceva Rocco e Rita festeggiano le loro nozze di platino, simbolo di un amore capace di attraversare il tempo senza perdere forza né dolcezza. A rendere ancora più speciale l’anniversario è il messaggio ricevuto dai familiari, parole semplici ma cariche di emozione che raccontano una storia fatta di complicità quotidiana e piccoli gesti.

Un augurio firmato con affetto da Jacopo, Riky, Marco e Marina, che racchiude l’essenza di un legame costruito giorno dopo tra sorrisi condivisi e quella capacità rara di restare uniti guardando nella stessa direzione. Settant’anni di matrimonio non sono soltanto un numero, sono memorie, scelte, pazienza e tanto amore, un esempio che continua a ispirare chi crede nella bellezza delle promesse mantenute nel tempo.

Sergio Rizzo