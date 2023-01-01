A Castellar le Alpi si incontrano a tavola: torna il Festival della Cucina Popolare

CUNEO CRONACA - Dopo la sua nascita nel 2022, il Festival della Cucina Popolare Alpina ha iniziato un viaggio che lo ha portato da Castellar a Jausiers, in Ubaye, quindi a Issime e Gaby, in Valle d’Aosta, fino a raggiungere la Liguria con la tappa di Pieve di Teco. Un percorso itinerante che rispecchia lo spirito dell’iniziativa, ideata dalla Compagnia del Buon Cammino insieme a Terres Monviso, e la sua capacità di muoversi tra territori, sentieri e piazze di montagna.

A settembre il Festival torna però a casa, a Castellar, che rimane il cuore di un progetto capace negli anni di crescere e creare nuove collaborazioni. La Valle Bronda si prepara così ad accogliere una nuova edizione dedicata ai sapori, alle tradizioni e alle esperienze delle Terre del Monviso e delle vallate alpine.

Il pubblico potrà assaporare e conoscere le ricette della cucina popolare di montagna, ma il programma non si fermerà alla gastronomia. Accanto allo street food alpino troveranno spazio trekking, percorsi in bicicletta e in moto, laboratori esperienziali, attività outdoor e, nella giornata di domenica, un mercato con artigiani e produttori delle vallate alpine e delle Terre del Monviso.

Quest’anno il Festival entra inoltre nel percorso “Eventi for All” promosso con il sostegno della Fondazione CRT. L’obiettivo, all’interno del lavoro portato avanti dalla Fondazione Amleto Bertoni nelle proprie manifestazioni, è rendere gli appuntamenti non soltanto sostenibili, ma sempre più accessibili e inclusivi, affinché tutti possano vivere pienamente l’esperienza proposta.

La manifestazione prenderà il via sabato 12 settembre alle 17.30. Alle 18.30 sono in programma l’inaugurazione e l’aperitivo di valle, mentre la serata proseguirà con lo street food alpino, con cucine ospiti provenienti da Francia, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta e Terre del Monviso. Alle 21.30 saliranno sul palco i Blues It Studio, progetto musicale nato con l’intento di rintracciare le influenze blues nella musica italiana d’autore e raccontarle attraverso le note.

Domenica 13 settembre la giornata inizierà alle 9 con il mercato dei prodotti e dei produttori. Ad animare le vie sarà anche il passacharriera con La Meiro, mentre a pranzo torneranno protagoniste le cucine alpine ospiti. Nel corso della giornata non mancheranno attività outdoor, laboratori per tutte le età e danze popolari. La chiusura della manifestazione è prevista alle 18.

Il Festival della Cucina Popolare Alpina nasce da un’idea della Compagnia del Buon Cammino, del Comitato del Forno e di Terres Monviso, con la collaborazione dei consorzi della Valle Bronda Il Ramassin, La Mela della Valle Bronda, Il Pelaverga e Le Colline Saluzzesi.

Le Terre del Monviso si propongono ancora una volta come luogo di incontro e di racconto delle tradizioni, della cultura e delle diverse anime dei territori alpini. È proprio nell’ambito dell’Outdoor Festival che è nata la suggestione alla base dell’evento: incontrarsi per raccontarsi attraverso il gusto. A Castellar torneranno così i sapori di Valle d’Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia e Francia, accanto naturalmente alle produzioni delle Terre del Monviso.

«Il Festival vuole essere un momento di doveroso omaggio alla cucina popolare e in particolare a quella di montagna», spiega Ermanno Bressy, ideatore della manifestazione. «Un riconoscimento a tutti coloro che, in mezzo a mille difficoltà, mantengono intatta la tradizione della cucina povera, non celebrati dai media ma sicuramente apprezzati da chi vive la montagna e ne conosce le peculiarità».

«Le Terre del Monviso da tempo lavorano per raccontarsi e promuoversi, mettendo sempre al centro la collaborazione e l’incontro», sottolinea Eros Demarchi, prosindaco della Città di Saluzzo per il Municipio di Castellar. «A Castellar prenderà quindi il via una festa dal sapore popolare, capace di richiamare la tradizione senza dimenticare di raccontare il nuovo che la montagna sa proporre».

Particolare attenzione sarà riservata quest’anno all’accessibilità e alla sostenibilità. Grazie alla collaborazione con la Fondazione CRT, la Fondazione Amleto Bertoni e Terres Monviso hanno avviato un percorso per rendere gli eventi sempre più attenti all’ambiente e fruibili da tutti. La comunicazione sarà implementata attraverso la lingua dei segni italiana e la Comunicazione Aumentativa e Alternativa, con strumenti pensati per facilitare l’accesso alle informazioni anche alle persone con difficoltà nella comunicazione verbale.

Il menù sarà inoltre disponibile in formato digitale per ridurre l’utilizzo della carta, mentre giovani volontari saranno presenti per aiutare il pubblico a orientarsi negli spazi della manifestazione. Domenica sarà attivo anche un servizio navetta per raggiungere Castellar, mentre l’organizzazione invita, dove possibile, ad arrivare a piedi o in bicicletta. Anche le stoviglie saranno biodegradabili e i prodotti proposti saranno legati il più possibile alle produzioni locali e a chilometro zero.

Il programma completo è disponibile su www.visit.terresmonviso.eu.