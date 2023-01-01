A Caraglio il teatro racconta le donne: in scena "Personagge" con i Mangiatori di nuvole

CUNEO CRONACA - Giovedì 14 maggio alle 15,00 in piazza San Paolo a Caraglio l’associazione Mangiatori di nuvole porterà in scena la lettura drammatizzata “PERSONAGGE – STORIE DI DONNE NEL TEATRO”, scritta, diretta ed interpretata da Giulia Brenna e Omar Ramero.

L'evento condurrà il pubblico attraverso un percorso tematico che si snoda dal V secolo a.C. fino ai giorni nostri. Brenna e Ramero hanno ideato questo collage per riflettere sulla rappresentazione teatrale della figura femminile, partendo dalle contraddizioni della cultura greca che proponeva personaggi femminili forti e drammatici interpretati tuttavia da attori maschi.

Il racconto inizia con Medea, la quale, per vendicarsi del marito, giunge a commettere l'atroce gesto di uccidere i propri figli. Successivamente, i Mangiatori di Nuvole illustreranno le storie, tragiche o con toni da commedia, di altre donne.

Si spazierà da Nora, protagonista di "Casa di bambola" di Ibsen, che decide di abbandonare marito e figli per cercare la propria identità dopo aver capito che il suo uomo l’ha sempre trattata, appunto, come una bambola, a Mirandolina, la Locandiera di Carlo Goldoni, donna sicura di sé in contrasto con uomini superficiali.

Si affronteranno anche le vicende di Nina de "Il Gabbiano" di Checov, disposta a sacrificare tutto per inseguire il suo sogno di diventare attrice.

L'ultima figura femminile presentata sarà Maria, una donna albanese che fuggì in gommone verso l'Italia; il monologo, scritto dagli stessi Ramero e Brenna, fa parte dello spettacolo "Campo minato di rose – storie di donne in guerra".

L’evento, ad ingresso gratuito, fa parte del progetto Cura Comune portato avanti dal Comune di Caraglio con il contributo della Regione Piemonte.