A Caraglio i saggi degli allievi della scuola di teatro condotta da Santibriganti

CUNEO CRONACA - Dall’8 al 15 giugno a Caraglio andranno in scena i risultati del percorso annuale degli allievi della Scuola di Teatro condotta da Santibriganti.

Giovedì 8 ore 18.30 presso il Teatro Ferrini andrà in scena la classe dei piccolissimi attori, condotta da Silvana Scotto, con "Asteroidi" un invito verso un viaggio in mondi dove tutto è possibile: il grande universo riserva molte sorprese! Ma resta un dubbio: come si torna a casa?

Domenica 11 ore 21 presso il Teatro Ferrini sarà il turno degli adulti iscritti al corso di perfezionamento, guidati da Arianna Abbruzzese, con “1,2,3 prova”, un teatro popolato da personaggi ambigui che si muovono in ogni dove.

Lunedì 12 ore 21.30 presso l’Ex Chiesa di San Paolo sarà il turno degli adolescenti di Silvana Scotto con “Tuttotorna”, un fantastico viaggio in alcuni angoli del Mondo, che racconta la storia di un giovane aviatore.

Infine il 15 giugno ore 21.30 presso l’ex Chiesa di San Paolo gli allievi del corso iniziale adulti, per la regia di Maurizio Tropea, porteranno in scena “Una commedia tira l’altra”, due commedie ambientate in epoche diverse: tra la fine dell’ottocento e la metà del novecento. Nella prima pièce due rampolli di buona famiglia tra incomprensioni, litigi e riappacificazioni sperimentano la loro futura vita matrimoniale. Nella seconda pièce le due donne protagoniste potrebbero sembrare pazze ma in verità pensano ad alta voce, con effetti e conseguenze in apparenza surreali.

Possibilità di acquisto dei biglietti in cassa con apertura un’ora prima dello spettacolo o online su Ticket.it

8 GIUGNO ORE 18.30

Teatro Ferrini - Caraglio

Corso Bimbi - ASTEROIDI

Diretto da Silvana Scotto

Con BORGHETTO ALESSANDRA, COMBA ALICE, ALLIONE EMANUELE, GRIBAUDO ZOE, INVERNELLI SAMUELE, GARRO SOFIA, GARINO GIULIO, GARNERO GRETA, GARNERONE GIACOMO, GARNERONE MARIA, MARTINI SOFIA, MONGE PIETRO,FERRERI TIAGO, OGLINO MARTA

Biglietti: € 5,00 in cassa e Online su Ticket.it

11 GIUGNO ORE 21.00

Teatro Ferrini – Caraglio

Corso avanzato adulti - 1,2,3 prova

Diretto da Arianna Abbruzzese

Con BERNARDI CRISTINA, BISOTTO FRANCESCA, COMETTO GEMMA,FALCO GEMMA, HANGYA MIKLOS, ISOARDI ALBERTO,MINA MARIA TERESA, NAPPI RAFFAELLA, PERRONE LIVIA, ZANELLI DOMENICO

Biglietti: € 8,00 intero in cassa, Online Ticket.it € 7,00

12 GIUGNO ORE 21.30

Ex Chiesa di San Paolo - Caraglio

Corso adolescenti - Tutto Torna

Diretto da Silvana Scotto

Con ANSELMI AURORA, AELIN MARTINETTO, MATTALIA ALICE, PICOLLO FRANCESCO, EINAUDI NICOLÓ, VIVIANI ALESSANDRO, GARINO CHARLES, MIGLIORE ANNA

Biglietti: € 5,00 in cassa e Online su Ticket.it

15 GIUGNO ORE 21.30

EX Chiesa di San Paolo- Caraglio

Corso iniziale adulti - Una commedia tira l’altra

Diretto da Maurizio Tropea

Con COCCIA FEDERICA, FOLGHERA FABIO, PELLEGRINO ALESSANDRA, PERLO RICCARDO, SILVESTRO VIOLA

Biglietti: € 8,00 intero in cassa, Online su Ticket.it € 7,00

- Prenotazione (solo telefonica):

Santibriganti Teatro - 011 645740 - dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 15

Caraglio – Biblioteca Civica - 0171 617714