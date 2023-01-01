A Busca Giornate della Meteorologia: incontri, mostre e voli in mongolfiera

Tra gli appuntamenti in programma figurano, venerdì 10 e sabato 11, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18, la mostra “Clima e Spazio”, un viaggio tra astronauti, piloti e meteorologi. Sabato 11, dalle 10.30 alle 12.30, è prevista anche la passeggiata “Tra sacro e profano”, itinerario tra arte e natura a Castelletto di Busca, mentre alle 19.30 spazio al Vertical Dance Show for Kenya, spettacolo di danza verticale a parete a sostegno di un progetto di micro-agricoltura dedicato ai bambini del villaggio di Moite, in Kenya. Sabato 11 e domenica 12, a partire dalle 8.30, si terrà infine il Balloon Day, con voli in mongolfiera.
Ad arricchire il programma, venerdì 10 aprile alle ore 21.00 al Teatro Civico, l’incontro “Un meteorologo del nostro tempo”, con la partecipazione di autorevoli esponenti della meteorologia italiana, tra cui il Colonnello Guido Guidi, il prof. Claudio Cassardo, il Colonnello Sergio Pisanì (AISAM), Pierluigi Randi (AMPRO) e il dott. Carlo Cacciamani. L’incontro offrirà un’occasione di approfondimento sul ruolo della meteorologia e sull’impatto globale dei cambiamenti climatici, rendendo omaggio alle figure di Paolo Sottocorona e Angelo Bertozzi. Modererà l'incontro Doriano Mandrile già caporedattore del Corriere di Savigliano. Durante la serata è prevista la consegna dell’attestato di membro di equipaggio a Matteo, ragazzo con disabilità che grazie all’utilizzo di una mongolfiera speciale chiamata “air duo chair”, ha potuto provare lo stupore e il fascino del volo.