A Busca Giornate della Meteorologia: incontri, mostre e voli in mongolfiera

Tra gli appuntamenti in programma figurano, venerdì 10 e sabato 11, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18, la mostra “Clima e Spazio”, un viaggio tra astronauti, piloti e meteorologi. Sabato 11, dalle 10.30 alle 12.30, è prevista anche la passeggiata “Tra sacro e profano”, itinerario tra arte e natura a Castelletto di Busca, mentre alle 19.30 spazio al Vertical Dance Show for Kenya, spettacolo di danza verticale a parete a sostegno di un progetto di micro-agricoltura dedicato ai bambini del villaggio di Moite, in Kenya. Sabato 11 e domenica 12, a partire dalle 8.30, si terrà infine il Balloon Day, con voli in mongolfiera.