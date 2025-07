A Busca arriva "Fiabirilli" con Claudio e Consuelo per la rassegna Sì di Venere

CUNEO CRONACA - È giunta al secondo appuntamento Sì di Venere, la rassegna di circo, magia, clownerie organizzata da Santibriganti Teatro con il sostegno dei comuni di Busca e di Dronero, Fondazione Crc e in collaborazione con l’Associazione Dronero Cult.

Venerdì 11 luglio alle 21:30 in Piazza delle Rossa a Busca sarà la volta di Claudio e Consuelo, coppia nell’arte e nella vita, con il loro spettacolo “Fiabirilli” in cui vedremo giocoleria, comicità, complicità e tanto divertimento per un pubblico da 0 a 99 anni. Nato in strada, "Fiabirilli" è stato rappresentato un gran numero di volte in teatri per bambini, scolastiche, rassegne di teatro per ragazzi o per famiglie.

“Fiabrilli” è uno spettacolo semplice e universale, collaudato da anni, che ha fatto ridere bambini e adulti dalle città europee alla Selva Lacandona in Messico. Storielle, musiche dal vivo e svariati attrezzi da giocoliere (birilli, torce, scope volanti e quant’altro), sono le basi tecniche di uno spettacolo dal ritmo incalzante, costruito su due figure clownesche: lei confusionaria e chiacchierona, lui irascibile e ingenuo, la vogliono vinta tutti e due e così discutono e litigano senza posa. Alla fine si scalda anche il pubblico e sicuramente i bambini diranno la loro.

Due personaggi costantemente in lotta ma quasi con tenerezza, perché il loro contrasto viene come temperato dalla vena poetica di entrambi e dalla sincronia con cui eseguono i loro numeri, dove l’armonia della giocoleria dà alla clownerie quel carattere di irrealtà che neutralizza e ridicolizza le peggiori minacce. E’ un altro modo di raccontare una storia: quella di cosa è successo quando Claudio e Consuelo hanno voluto imparare a far giocare gli oggetti con le parole.



L’ingresso a tutti gli spettacoli è libero. Cinque serate, tutte – come sempre – di venerdì, tra magia, clown, acrobati e comicità. Gli organizzatori ringraziano Fondazione CRT, Fondazione CRC e la Regione Piemonte.