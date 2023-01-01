A Bra una notte di immagini ed emozioni: anteprima del Festival "Incontro con la Multivisione 2026"

CUNEO CRONACA - Sabato 15 agosto, alle 21, il Giardino del Museo Civico Craveri di Storia Naturale di Bra ospiterà "Aspettando il Festival Incontro con la Multivisione 2026", una serata speciale che offrirà al pubblico un'anteprima delle opere in programma alla rassegna internazionale prevista il 13, 14 e 15 novembre. In caso di maltempo l'evento si svolgerà al Centro Culturale "G. Arpino".

Curata da Roberto Tibaldi dello studio IMMAGINARE di Bra, la serata proporrà oltre un'ora di multivisioni provenienti da Italia, Francia, Australia e Stati Uniti, accomunate dalla capacità di raccontare il mondo attraverso il dialogo tra fotografia e musica.

Il programma spazierà dai riti vudù dell'Africa occidentale ai paesaggi d'Islanda, dalle Langhe raccontate in "Il tempo della Nocciola" alle miniere di zaffiri del Madagascar, fino a temi di grande attualità come Gaza, la speranza, l'ambiente, il viaggio e l'incontro tra culture. Tra gli autori presenti figurano Carlo Onofri e Alessandra Monti, Alia Naughton, Philippe de Lachèze-Mourel, Edoardo Tettamanzi, Mario Costa, Roberto Tibaldi, Gianni Rossi, Carlo Ceccarelli, Giorgio Cividal, Todd Gipstein e Valter Binotto.

La multivisione unisce immagini fotografiche, musica e ritmo narrativo in un unico linguaggio espressivo, capace di trasformare la fotografia in un racconto emozionale. Un percorso in cui le immagini prendono vita seguendo la musica, con un obiettivo comune: coinvolgere il pubblico e suscitare emozioni.