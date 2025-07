A Bra la magia del teatro di figura con Burattinarte Summertime

CUNEO CRONACA - È attesissima la tappa del 26 luglio a Bra di Burattinarte Summertime 2025, festival che da anni porta in Piemonte il meglio del teatro di figura internazionale. La serata, ospitata nel cortile del Palazzo Traversa, proporrà due spettacoli straordinari firmati da due importanti nomi della scena mondiale: Adrián Bandirali e la compagnia Teatro Alegre.

Ad aprire la serata sarà Mas que nada, dello straordinario artista argentino Adrián Bandirali. Si tratta di uno spettacolo in continua evoluzione, costruito come un mosaico di quadri brevi, poetici e taglienti. Personaggi come l’ubriacone, il domatore di leoni o le oche innamorate prendono vita attraverso burattini a guanto e pupazzi dalle forme essenziali. Bandirali – attivo da decenni nei più importanti festival europei – riesce a trasformare la semplicità in arte pura, dando voce e anima a figure che raccontano con umorismo e profondità il nostro rapporto con il mondo, con gli altri e con noi stessi.

A seguire andrà in scena Marionette in cerca di manipolazione, firmato da Teatro Alegre. In questo spettacolo raffinato e coinvolgente, le marionette – animate secondo la tradizione giapponese del bunraku – diventano vere presenze sceniche capaci di emozionare profondamente senza pronunciare una parola. Attraverso una sequenza di scene poetiche e ironiche, lo spettacolo affronta con delicatezza e intelligenza temi universali come la solitudine, il tempo che passa, l’amore e la fragilità umana. Il risultato è una danza silenziosa fatta di gesti, musica ed emozioni, che ha conquistato pubblico e critica nei festival di tutto il mondo.

L’ingresso alla serata è gratuito. Il teatro di figura, con la sua forza evocativa e la sua capacità di parlare a tutte le età, sarà il grande protagonista di questo appuntamento estivo, che si preannuncia come uno dei momenti più emozionanti della rassegna. E per chi non riuscirà a partecipare, Burattinarte tornerà con nuovi appuntamenti: il 29 agosto a Cherasco e il 31 agosto a Novello.

Per informazioni e aggiornamenti è possibile consultare il sito ufficiale www.burattinarte.it o contattare l’organizzazione all’indirizzo info@burattinarte.it.