A Bra l'arte rallenta il tempo: yoga e meditazione attorno all'opera di Enrico Iuliano

CUNEO CRONACA - Terzo appuntamento di Opere Vive. Percorsi di valorizzazione arte pubblica del cuneese, il public program della terza edizione di Radis, il progetto di arte nello spazio pubblico ideato e sostenuto dalla Fondazione Arte CRT, ente art oriented della Fondazione CRT, in collaborazione con la Fondazione CRC.

Curato dall'associazione culturale ART.UR, il programma accompagna il pubblico verso l'inaugurazione della nuova opera di Iván Argote, prevista l'11 ottobre 2026 a Bene Vagienna, attraverso una serie di appuntamenti dedicati alla scoperta delle opere d'arte pubblica già presenti sul territorio provinciale. Un percorso che invita a vivere l'arte come occasione di incontro, partecipazione e conoscenza dei luoghi.

Dopo gli appuntamenti a Monforte d'Alba con “Gratitudine” di Alex Cecchetti e a Limone Piemonte con “My Heritage” di Alice Visentin, domenica 13 settembre il progetto farà tappa a Bra dove protagonista sarà “Estendere il tempo”, l'opera realizzata nel 2024 da Enrico Iuliano, nel corso della sesta edizione di Creativamente Roero - Residenze d’Artista tra Borghi e Castelli. L'iniziativa si inserisce nel programma di Sport in Piazza, promosso dal Comune di Bra, trasformando l'area che ospita l'opera in uno spazio dedicato all'incontro tra arte, movimento e benessere.

L'opera di Iuliano invita a riflettere sul viaggio e sul tempo come esperienza soggettiva proponendo un attraversamento tanto fisico quanto mentale dello spazio. Composta da sedici blocchi di pietra di Luserna disposti in linea retta lungo un percorso di circa sessanta metri, si attraversa a piedi: le lettere incise su ciascun blocco si rivelano progressivamente fino a comporre la frase "estendere il tempo". L'aumento della distanza tra le pietre restituisce fisicamente la sensazione di un tempo che si dilata, mentre i blocchi stessi invitano a fermarsi, sedersi e contemplare il paesaggio.

Da questa esperienza prende avvio un percorso che alterna momenti di approfondimento sull'opera, in compagnia della Direttrice organizzativa di Creativamente Roero, Monica Chiabrando, a pratiche di yoga e meditazione, dedicate al rallentamento, all'ascolto di sé e alla consapevolezza.

Il programma della giornata:

Ore 10.00 Lezione di Pilayoga e visita esperienziale all'opera

Ore 11.00 Bagno Sonoro con Campane tibetane e visita esperienziale all’opera

Le attività si svolgono nel prato di Piazza Giovanni Arpino, Bra



Prenotazione consigliata chiamando o scrivendo al +39 334 601111(Kinesica Fitness ASD) o 351 9510862 (Associazione Art.ur)

La partecipazione alle attività è gratuita.

Le attività sono realizzate con il patrocinio del Comune di Bra e in collaborazione con l'associazione culturale Creativamente Roero e Kinesica Fitness ASD, all’interno del calendario di Sport in Piazza. La formula proposta amplia il dialogo tra arte contemporanea e pratiche di benessere, rendendo i contenuti dell'opera accessibili a pubblici diversi e favorendo una partecipazione attiva.

Il programma Opere Vive. Percorsi di valorizzazione arte pubblica del cuneese si concluderà il 25 ottobre a Dogliani con un evento dedicato ad Abetare (un giorno a scuola), l'opera di Petrit Halilaj inaugurata in occasione della seconda edizione di Radis.