A Bra il cibo diventa racconto e suono: ultimi incontri di Mousikon a Palazzo Traversa

CUNEO CRONACA - L’associazione Mousikon organizza a Bra gli ultimi due appuntamenti dedicati al rapporto tra musica, cibo e letteratura. Gli incontri si terranno a Palazzo Traversa, con ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili in sala.

Mercoledì 13 maggio, alle 21, sarà protagonista Flavio Russo, studioso, storico e pubblicista, con un incontro dal titolo “Cibi e Letteratura”. La serata proporrà storie e amenità legate alla presenza del cibo nella letteratura, offrendo al pubblico un percorso tra racconti, suggestioni e curiosità.

Giovedì 21 maggio, sempre alle 21 a Palazzo Traversa, sarà invece la volta di Riccardo Migliavada, Research Associate all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, con l’incontro “Il suono nascosto del cibo”. L’appuntamento accompagnerà i partecipanti alla scoperta di un legame originale e meno consueto tra esperienza gastronomica e dimensione sonora.