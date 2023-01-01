A Bossolasco la pittura racconta il mondo attraverso gli occhi degli artisti

CUNEO CRONACA - Bossolasco si prepara ad accogliere “La realtà e le sue visioni”, mostra di pittura a cura di Galleria A. Galeasso, ospitata presso l’Ex Confraternita dei Battuti Bianchi, in piazza Oberto 2, dal 1° maggio al 7 giugno 2026. L’inaugurazione è in programma venerdì 1° maggio alle 11.

L’esposizione riunisce un gruppo eterogeneo di artisti per indagare le molteplici modalità attraverso cui la realtà può essere osservata, interpretata e trasfigurata dall’arte. Il percorso presenta opere di Francesco Tabusso, Ernesto Treccani, Enrico Paulucci, Virio da Savona, Cesare Marchesini e Giovanni Pascoli, mettendo in dialogo linguaggi, sensibilità e visioni differenti in una trama ricca di rimandi, contrasti e affinità.

La pittura di Francesco Tabusso si distingue per una dimensione sospesa e narrativa, nella quale il quotidiano si carica di una sottile tensione simbolica. Ernesto Treccani, con il suo segno intenso e partecipe, restituisce invece una visione profondamente umana e civile della realtà. In Enrico Paulucci il dato visivo viene rielaborato attraverso una ricerca cromatica raffinata, capace di tradursi in una pittura lirica e strutturata. Più cupa e drammatica è la cifra espressiva di Virio da Savona, la cui sensibilità espressionista trasforma il reale in immagini dense, spesso attraversate da un senso di inquietudine.

Accanto a questi nomi, la mostra propone anche le opere di Cesare Marchesini, artista naïf la cui immediatezza visiva e spontaneità offrono uno sguardo diretto, limpido e non mediato sul mondo. A completare questo itinerario è Giovanni Pascoli, la cui pittura è stata descritta dal critico Carlo Morra come capace di lasciare “all’immaginazione individuale dell’osservatore il gusto di completare con la propria fantasia il soggetto”, aprendo così uno spazio intimo e attivo di relazione tra opera e pubblico.

Organizzata dalla Galleria Angelo Galeasso nel 65° anniversario della propria attività espositiva, la mostra invita i visitatori a confrontarsi con una pluralità di sguardi, suggerendo come la realtà non sia mai un dato univoco, ma un campo aperto di interpretazioni, memorie e sensibilità, continuamente ridefinito dallo sguardo degli artisti.

Dal 1961 la Galleria propone ai collezionisti e diffonde tra gli appassionati il messaggio che gli artisti desiderano trasmettere. È questo, da decenni, il proposito del fondatore Angelo Galeasso, nato nel 1929, che ancora oggi continua a immergersi nella bellezza senza tempo delle opere degli amici pittori. L’attività prosegue oggi nei locali di via Mazzini 2 ad Alba, grazie al lavoro del figlio Adalberto, affiancato in questa particolare occasione dal nipote Aimone Karol.

La mostra sarà visitabile nei seguenti orari: mercoledì, giovedì e venerdì dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30; sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30; 1 e 2 giugno dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30.