A Borgo la Festa della Musica, che unisce cultura e partecipazione sociale

Protagonisti della serata saranno il Coro Polifonico Monserrato diretto da Fabio Quaranta e la Corale Valle Stura diretta da Fabrizio Spighelli. Le corali offriranno al pubblico un programma musicale pensato per celebrare la ricorrenza nazionale dedicata alla musica. L’ingresso sarà gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. La prenotazione è obbligatoria e potrà essere effettuata tramite messaggio WhatsApp al numero 340 2549768, indicando per ciascun partecipante nome e cognome.
La Festa della Musica, iniziativa promossa a livello nazionale, giunge quest’anno alla sua quarta edizione a Borgo San Dalmazzo. Dal 2023 viene infatti proposta grazie alla collaborazione tra le associazioni culturali del territorio, che hanno saputo trasformare questo appuntamento in un momento di incontro e condivisione per la comunità. La manifestazione non rappresenta soltanto un’occasione per assistere a un concerto, ma un vero e proprio evento sociale e culturale finalizzato a valorizzare la musica come strumento di aggregazione e crescita collettiva.
Accanto all’aspetto artistico, la serata avrà anche una significativa finalità solidale. L’Associazione Monserrato promuoverà infatti l’iniziativa “Intrecciamo voci, fili e speranza”, invitando i partecipanti a portare con sé un gomitolo di lana. Il materiale raccolto sarà destinato al gruppo che realizza coperte per i bambini di Haiti, nell’ambito della missione seguita da Padre Massimo Miraglio. Un gesto semplice che permetterà di trasformare la partecipazione al concerto in un concreto segno di vicinanza e aiuto.
L’evento è organizzato dal Coro Polifonico Monserrato, dall’Associazione Monserrato odv, dalla Corale Valle Stura e dal Comune di Borgo San Dalmazzo, in collaborazione con l’Associazione Pedo. Un ringraziamento va all’AIB per il supporto garantito nel servizio di sicurezza durante la serata.