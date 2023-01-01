A Borgo la Festa della Musica, che unisce cultura e partecipazione sociale

CUNEO CRONACA - Sabato 20 giugno alle ore 21 l’Auditorium di Borgo San Dalmazzo, in via Vittorio Veneto, ospiterà il concerto organizzato in occasione della Festa della Musica 2026, appuntamento che unisce tradizione culturale, partecipazione sociale e attenzione verso il prossimo. Titolo della serata “dalla Valle al Borgo”.



La Festa della Musica, iniziativa promossa a livello nazionale, giunge quest’anno alla sua quarta edizione a Borgo San Dalmazzo. Dal 2023 viene infatti proposta grazie alla collaborazione tra le associazioni culturali del territorio, che hanno saputo trasformare questo appuntamento in un momento di incontro e condivisione per la comunità. La manifestazione non rappresenta soltanto un’occasione per assistere a un concerto, ma un vero e proprio evento sociale e culturale finalizzato a valorizzare la musica come strumento di aggregazione e crescita collettiva.



Accanto all’aspetto artistico, la serata avrà anche una significativa finalità solidale. L’Associazione Monserrato promuoverà infatti l’iniziativa “Intrecciamo voci, fili e speranza”, invitando i partecipanti a portare con sé un gomitolo di lana. Il materiale raccolto sarà destinato al gruppo che realizza coperte per i bambini di Haiti, nell’ambito della missione seguita da Padre Massimo Miraglio. Un gesto semplice che permetterà di trasformare la partecipazione al concerto in un concreto segno di vicinanza e aiuto.



L’evento è organizzato dal Coro Polifonico Monserrato, dall’Associazione Monserrato odv, dalla Corale Valle Stura e dal Comune di Borgo San Dalmazzo, in collaborazione con l’Associazione Pedo. Un ringraziamento va all’AIB per il supporto garantito nel servizio di sicurezza durante la serata.