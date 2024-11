"8 marzo è tutto l'anno" a Cuneo: eventi e riflessioni contro la violenza di genere

CUNEO CRONACA - Entra nel vivo "8 marzo è tutto l’anno - 25 Novembre 2024", rassegna di appuntamenti che intende stimolare la riflessione collettiva sulle cause culturali e sociali della violenza sulle donne e, al tempo stesso, ricordare che le donne in difficoltà non sono sole e che esiste una rete di servizi che le può aiutare. Ecco il calendario delle prossime iniziative, organizzate in collaborazione con Laboratorio Donna, la Rete Antiviolenza Donne del Comune di Cuneo, e numerosi partner del territorio.

Panchina Rossa Mai+Sole – Uscire dal silenzio si può

Lunedì 25 novembre, ore 10:00 – Viale Angeli, fronte ITC Bonelli

Animazione con studenti e docenti dell’ITC Bonelli, letture di testi e storie. La panchina rossa diventa simbolo di storie di violenza e di speranza, con il messaggio che “uscire dal silenzio si può”.

A cura di Mai+Sole, ITC F.A. Bonelli e Comunità Cenacolo Panchina Rossa Le Ali di Zena e Istituto Comprensivo Via Sobrero

Lunedì 25 novembre, ore 10:30 – Parco Giochi di Corso Galileo Ferraris

Gli alunni dell’Istituto Comprensivo Via Sobrero presentano ConTatto, un percorso dedicato alle relazioni sociali e al rispetto, attraverso un delicato approccio fondato sulla connessione e l’armonia.

A cura di Le Ali di Zena e l’Istituto Comprensivo Via Sobrero Installazioni artistiche

Lunedì 25 novembre, ore 11:00-20:00 – Casa delle Donne, via Sen. Toselli 2bis

Installazioni artistiche dedicate al corpo, alla fragilità e alla violenza, con proiezione di un’opera video di Parimah Avani.

Info: 333 6409305 – nonunadimenocuneo@gmail.com

A cura di Nonunadimeno Cuneo Panchina Rossa ASLCN1

Lunedì 25 novembre, ore 14:30 – Piazzale Cottolengo

Lettura di un racconto testimoniale da parte dell’equipe multiprofessionale contro la violenza di genere dell’ASLCN1.

Info: 0172 719937

A cura di ASL CN1 Posa delle Rose Gialle – Zonta Club Cuneo

Lunedì 25 novembre, ore 14:30 – Rotonda Corso Francia/Via Pertini/Via Pavese

Posa di un cuscino di rose gialle, simbolo di Zonta, accanto alla lapide dedicata alle vittime di violenza.

Info: presidentezontacuneo@gmail.com

A cura di Zonta Club Cuneo Panchina Rossa Telefona Donna e Cuneo Pedona Rugby

Lunedì 25 novembre, ore 15:00-18:00 – Viale Angeli, Paperino Club e Atrio Scuola Media d’Azeglio

Momento di riflessione con gli studenti della Scuola Media Massimo d’Azeglio, con musica, installazioni artistiche e letture.

A cura di Associazione Telefono Donna Cuneo e I.C. Viale Angeli

Costruire relazioni sane: il ruolo della famiglia nella prevenzione della violenza di genere

Lunedì 25 novembre, ore 18:30 – Michelin Sport Club Cuneo, Via Torino 302 Cascina Malaspina

Serata informativa sulla violenza di genere, con focus sul ruolo educativo della famiglia. Ore 18:30: Apericena (a pagamento)

Apericena (a pagamento) Ore 19:30: Intervento gratuito condotto da psicoterapeute e volontarie dell’Associazione Noi4You.

Laboratorio ricreativo per bambini con personale esperto.

Prenotazione obbligatoria entro il 20 novembre 2024.

Info e prenotazioni: noi4you.cn@gmail.com | 375 5518066 (anche WhatsApp)

A cura di APS Noi4You Cuneo e Michelin Sport Club Cuneo Casa di pace e non cortile di guerra

Lunedì 25 novembre, ore 21:00 – Duomo di Cuneo, Vicolo Cattedrale 1

Concerto corale e serata di riflessioni e canti sul tema della pace e del rispetto.

A cura di Soroptimist Club Cuneo Corsi di autodifesa femminile

Iscrizioni: dal 25 novembre al 3 gennaio

Corsi pratici di autodifesa rivolti a donne dai 14 ai 99 anni, con una quota assicurativa di € 20,00. Lezione introduttiva: Mercoledì 11 dicembre, ore 20:00-21:30, presso Meet, Via Leutrum 7, con operatori della Rete Antiviolenza e insegnanti.

Mercoledì 11 dicembre, ore 20:00-21:30, presso Meet, Via Leutrum 7, con operatori della Rete Antiviolenza e insegnanti. Corsi pratici (8 lezioni a partire dal 13 gennaio 2025): Lunedì, ore 20:00-21:00, palestra Scuole Medie Madonna dell’Olmo Martedì/mercoledì/giovedì, ore 20:00-21:00, palestra Scuola Elementare Via Carlo Emanuele III 6

Info: 347 5533613 | 338 4839228 | cuneo@aics.it

Programma e modulo di iscrizione su: www.cuneoaics.it

A cura dell’Assessorato Parità e Antidiscriminazioni Città di Cuneo, in collaborazione con AICS

Adozione Panchina Rossa ACDA e COGESI

Martedì 26 novembre, ore 10:00 – Corso Nizza, fronte civico 89

A cura di ACDA e COGESI Il Paese delle Badanti

Martedì 26 novembre, ore 21:00 – Cinema Lanteri, Via E. Filiberto 4

Presentazione del libro di Francesco Vietti, un racconto etnografico che esplora la relazione di cura tra badanti e anziani italiani, fino al ritorno nei Paesi d’origine come la Moldavia.

Info: 071 634184

A cura di Caritas Cuneo Il Cuore di Ronchi

Martedì 28 novembre, ore 16:30 – Ronchi

Installazioni artistiche a cura degli studenti del doposcuola di Ronchi, dedicate a rispetto ed emozioni. L’allestimento include una cabina telefonica simbolica, una panchina rossa e decorazioni create in classe. Il programma completo è consultabile QUI.