Wolfalps, il progetto sui lupi guidato dalle Alpi Marittime punta al Life Awards 2019

Il progetto Life Wolfalps è tra i 15 finalisti del Life Awards 2019 promosso dalla Commissione europea. Wolfalps è stato concluso nel maggio 2018, dopo 5 anni di attività e investimenti per realizzare azioni coordinate per la conservazione a lungo termine della popolazione alpina di lupo. Il progetto ha operato in sette aree chiave (dalle Marittime alla Slovenia), individuate in quanto particolarmente importanti per la presenza della specie e/o perché determinanti per la sua diffusione nell’intero ecosistema alpino.

Tra gli obiettivi di Wolfalps c’era l’individuazione di strategie funzionali ad assicurare una convivenza stabile tra il lupo e le attività economiche tradizionali, sia nei territori dove il lupo è già presente da tempo, sia nelle zone in cui il processo di naturale ricolonizzazione è attualmente in corso. Il nostro Life Wolfalps è in competizione per essere vincitore di una delle tre categorie del Life Awards 2019 (Ambiente, Natura o Azioni per il clima).

Successivamente, i cittadini dell'Ue avranno la possibilità di scegliere tramite un voto online il proprio vincitore tra i nove selezionati. Il progetto con il più alto numero di voti riceverà il Premio Citizen. La cerimonia di premiazione si svolgerà, il 16 maggio, a Bruxelles nell'ambito della Settimana Verde Ue 2019.

(Lupo nell'area faunistica di Entracque. Foto F. Beltrando)