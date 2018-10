"We Care": associazioni, consorzi e cooperative per il sociale in provincia di Cuneo

Si è svolto a Fossano, in provincia di Cuneo, il coordinamento provinciale degli enti gestori dei servizi socio assistenziali della provincia di Cuneo. I vertici dei Consorzi hanno incontrato la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, alla presenza del direttore generale Andrea Silvestri, per discutere su alcune delle azioni innovative proposte nell’ambito del progetto regionale "We Care", frutto del lavoro di ascolto e monitoraggio dei territori.

I temi individuati dai vari enti gestori che collaboreranno con associazioni e cooperative sociali sono: le fragilità familiari, sia per quanto riguarda la tutela dei minori (in partnership con l’Asl Cn1), ma anche gli adolescenti a rischio marginalità e gli adolescenti disabili, nonché gli adulti in difficoltà, anche in ambito lavorativo; gli stimoli e la vivacizzazione del territorio (in settori come i condomini solidali, l’agricoltura sociale, le attività di restituzione civica, i trasporti anche attraverso il car sharing).



Fanno parte del coordinamento provinciale: Csac di Cuneo, Cssm di Mondovì, Unione montana di Ceva, Consorzio Monviso Solidale, Consorzio Alba, Langhe e Roero, Gestione Intercomunale Servizi Sociali Ambito di Bra.