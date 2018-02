VOLLEY/ Pool B, partenza a razzo del Mondovì che batte Potenza Picena 3-1

Parte molto bene il VBC Mondovì nella Pool B. La squadra allenata da Mauro Barisciani fa suo lo scontro diretto con Potenza Picena intascando tre preziosissimi punti che permettono l’aggancio momentaneo agli stessi marchigiani, ma anche con Reggio Emilia, sconfitta nell’anticipo a Gioia Del Colle.

Dopo un gran primo set, Mondovì ha condotto a lungo le danze anche nel secondo portandosi avanti anche di sei lunghezze, poi qualche incertezza ha rilanciato gli uomini di Di Pinto che sono riusciti a pareggiare il conto. Di lì in poi la partita si è trasformata in battaglia, con le due formazioni che hanno combattuto ad armi pari fino alla fine. Il VBC ha però sempre trovato il guizzo vincente nei momenti caldi e questo è un gran bel segnale per il prosieguo nella Pool B.

Statisticamente, molto buona la prova a muro dei biancoblu che hanno surclassato gli avversari per 13-6 (miglior realizzatore nel fondamentale Parusso, con 4 blocks vincenti), ma anche l’attacco ha funzionato: grazie ad una ricezione decisamente positiva (63%, con il 46% di palle perfette), Cortellazzi ha smistato il gioco a piacimento ed i compagni hanno risposto alla grande. Ottima la prova delle bande, con Mercorio al 61% (11 punti su 18 attacchi) e Borgogno 60% (15 su 25), ma lo stesso opposto Matteo Paoletti è risultato decisivo.

“Non male come biglietto di benvenuto nella Pool B – commenta un soddisfatto Barisciani – Molto bene per un set e mezzo, poi abbiamo subito capito che in questa Pool se ti rilassi un attimo vieni messo alle corde. Potenza Picena è una squadra che, pur giovane sta stare in campo. Nel momento che ci ha preso le misure in difesa ed a muro e gestito bene qualche situazione a filo rete, ha dimostrato di poterci mettere in difficoltà. Ripreso il filo del gioco, però, abbiamo giocato bene”.

COSI' IN CAMPO. Il primo break dell’incontro è per Mondovì: muro di Borgogno su Bisi, il quale sbaglia anche l’attacco in lungolinea che consegna al VBC il punto del 8-5. Arriva il muro di Mercorio su Cristofaletti e sul 11-7 c’è il time out di Di Pinto.

Ancora lo schiacciatore campano ad andare a segno in pipe (13-8), poi arriva l’invasione del muro marchigiano e Mondovì scappa 14-8. L’ace di Mercorio (15-8) costringe il coach del Volley Potentino ad interrompere ancora il gioco, ma alla ripresa è ancora il muro (Parusso) a mandare a punto i piemontesi (16-8). La Golden Plast recupera due break (invasione monregalese, attacco Marinelli, 16-11), poi va a -4 (18-14) su errore dalla seconda linea fischiato a Mercorio. Il VBC chiude con il secondo ace personale di Borgogno.

Secondo set, sostanziale equilibrio nella prima parte, poi è ancora Mondovì s fuggire 11-8 grazie ad un attacco sul mani-fuori avversario di Paoletti. Grande momento dell’opposto monregalese: suo l’attacco del 14-10 che costringe Di Pinto ad interrompere il gioco. Il VBC difende una gran palla che Cristofolaletti mette fuori nel secondo attacco, poi va ancora a segno Paoletti e siamo 16-10 Mondovì.

Il Volley Potentino si rimette in corsa approfittando di qualche indecisione dei monregalesi, poi Bisi e Bucciarelli portano gli ospiti a -1 (20-19) con time out per Barisciani. Muro di Cristofaletti e squadre il parità a quota 21, lo stesso numero 7 marchigiano porta i ragazzi di Di Pinto al set ball sul 22-24, ma Parusso pareggia i conti con un grande ace. Ai vantaggi chiude Marinelli dopo una gran battuta di Cristofaletti.

Potenza Picena ancora avanti nel terzo set con Cristofaletti e Bucciarelli: 3-6. Il VBC si riprende e con l’ace di Picco trova la parità a quota 9. Squadre a stretto contatto di gomito fin verso la parte calda del parziale, quando è ancora la Golden Plast a trovare il break grazie all’ace di Marinelli su Mercorio che firma il punto del 18-20. Dalla linea dei nove metri risponde Borgogno: 22-22 e time out Di Pinto, ma è il VBC a chiudere con un attacco di Paoletti.

Anche il quarto set vive sui binari dell’equilibrio con il cambio palla sistematico di entrambe le formazioni fin verso la metà, quando è Mondovì a trovare il break sul 15-13. Vantaggio incrementato dall’attacco di Paoletti che costringe Di Pinto a chiamare time out sul punteggio di 17-14. Si riprende, Picco annulla a muro Maccarone (18-14), ma Cristofaletti accorcia le distanze per Potenza Picena (18-16), che si porta a -1 approfittando dell’errore di Borgogno che mette fuori un attacco in parallela. Arriva il time out monregalese, entra Menardo per Borgogno, Bisi lo cerca in battuta e la formazione prima pareggia con un ace, poi mette la freccia (21-22) a muro. Sul 23-23 rientra Borgogno. Il muro di Parusso porta Mondovì al match ball, c’è il tempo per l’ultimo time out di Di Pinto poi Paoletti mette fine alle ostilità.

Il campionato del VBC non conosce sosta: mercoledì sera 7 febbraio i monregalesi saranno nuovamente di scena in quel di Aversa nell’anticipo della seconda giornata della Pool B, che si completerà il prossimo weekend. Gli uomini di Barisciani torneranno in palestra già domani sera e martedì, il giorno dopo la lunga trasferta in terra campana.