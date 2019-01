VOLLEY/ Bosca San Bernardo Cuneo pronta per lo storico esordio in Coppa Italia

Centrata la qualificazione alla Coppa Italia all’ultima giornata disponibile, grazie ad un meraviglioso mese di dicembre che ha visto la Bosca San Bernardo Cuneo vincere 4 delle 6 partite disputate, è ora tempo di scendere in campo. Mercoledì 16 gennaio alle 20,30, il Pala Ubi Banca accenderà i riflettori sulla gara di andata dei quarti quarti di finale della Samsung Galaxy A Coppa Italia, che vedrà le biancorosse affrontare la corazzata Igor Gorgonzola Novara. Una partita che riporta alla mente dolci ricordi per le ragazze di coach Pistola, che appena tre settimane fa, il 26 dicembre, hanno inflitto a Novara la prima sconfitta in campionato grazie ad una prestazione magistrale di fronte a 4700 spettatori.

Quella di mercoledì sarà la gara di andata (ritorno in programma domenica 20 gennaio alle 17 al Pala Igor) di una doppia sfida al termine della quale chi avrà conquistato più set accederà alle semifinali della Samsung Galaxy A Coppa Italia. In caso di parità nel conteggio complessivo dei set, nella gara di ritorno si ricorrerà al Golden Set, che decreterà la formazione che passerà il turno. L’accesso alla Coppa Italia rappresenta un traguardo storico per la Cuneo Granda Volley, con la società cuneese che al primo anno di Serie A1 è riuscita a centrare una preziosissima qualificazione arrivando ottava alla fine del girone di andata.

«Questa qualificazione alla Coppa Italia - dichiara Marina Zambelli, centrale della Bosca San Bernardo Cuneo - deve renderci orgogliose: da formazione neopromossa non era facile entrare nelle prime 8 in un campionato con così tante squadre forti, quindi dovremo viverla come un privilegio, onorandola al meglio. La squadra, seppur con alti e bassi, ha spesso fatto risultati importanti, sia in casa che fuori, quindi ci faremo trovare pronte. Arriviamo da una sconfitta piuttosto netta a Busto Arsizio e abbiamo voglia di riscattarci: sappiamo che contro una corazzata come Novara sarà difficile, ma abbiamo già dimostrato il 26 dicembre di potercela giocare. La Coppa Italia è un obiettivo della Igor quindi la pressione sarà dalla loro: da parte nostra dovremo cercare di fare la nostra partita senza mai mollare, perché in una doppia sfida andata-ritorno come quella che ci apprestiamo a giocare ogni punto e ogni set sono fondamentali».

Sarà possibile seguire l’evento grazie agli aggiornamenti live sui social della Cuneo Granda Volley (pagina Facebook e profilo Instagram) oltre alla diretta streaming su LVF TV: tutta la Samsung Volley Cup e la Samsung Galaxy A Coppa Italia trasmesse dalla web-tv ufficiale della Lega Pallavolo Serie A Femminile. Non solo livematch e on demand, anche highlights, interviste e format originali dedicati agli abbonati.

I biglietti sono disponibili online (www.liveticket.it/cuneograndavolley) e presso la sede della Cuneo Granda Volley, in via Bassignano 14 a Cuneo, (lunedì – venerdì 10-12, 15-19) i titoli biglietti per assistere al match. Si ricorda, inoltre, che l’incontro di Coppa Italia è incluso negli abbonamenti stagionali.

Marina Zambelli, centrale della Bosca San Bernardo Cuneo, in azione nella gara del 26 dicembre contro la Igor Gorgonzola Novara (Credit Marco Collemacine MC FOTOREPORTER)