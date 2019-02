Viticoltori da tutta Italia a Santo Stefano Roero per raccontare i loro vini "cugini"

Sabato 23 marzo il Roero, in provincia di Cuneo, accoglierà viticoltori da tutta Italia (e non solo) per raccontare i loro Vini Cugini. A Santo Stefano Roero sarà "SoloVino", una giornata di degustazioni e street food nel Pala Rocche che ben rispecchia la gastronomia locale e le tradizioni piemontesi.

Tema di quest’anno saranno i Vini Cugini, quei vini che nascono dalle stesse uve, o meglio da vitigni con lo stesso dna, ma che cambiano il nome o sono diversi per biotipo. Stessa sostanza con una forma diversa: uve gemelle che danno vita a Vini Cugini. Il titolo giocoso nasconde un tema quasi didattico: SoloVino 2019 rappresenta infatti l’occasione per assaggiare e sentire quali vini nascono da queste uve cresciute in terroir differenti, in aree di produzione distanti e scostanti. Immaginiamo vini fatti in luoghi diversi per geografia, suolo, clima e cultura viticola, ma con stessi vitigni. Sarà interessante constatare come questi fattori incidano sul risultato finale.

I vitigni coinvolti sono il moscato siciliano e piemontese, l’ansonica toscano e l’inzolia siciliano, il nebbiolo in tutte le sue espressioni piemontesi (di Langa, Roero, e spanna del nord Piemonte) nella sua forma valtellinese (chiavennasca) e valdostana (picotendro), il pinot nero di Piemonte, Toscana e del Palatinato tedesco, la favorita piemontese, il vermentino sardo e il pigato ligure e, ultimo, ma non meno importante, il sangiovese di Romagna e Toscana.

Ecco i produttori che hanno fin qui dato la loro adesione, ma l’elenco non è definitivo:

Ansonica, Inzolia

Marilena Barbera (Sicilia)

Calabretta (Calabria)

Favorita, Pigato, Vermentino

Bruno Franco (Piemonte)

Careglio (Piemonte)

Deperu Holler (Sardegna)

Rocche del Gatto (Liguria)

Testalonga (Liguria)



Moscato

Ezio Cerruti (Piemonte)

Guido Vada (Piemonte)

Erik Dogliotti (Piemonte)



Nebbiolo

AR.PE.PE. (Lombardia)

Antoniotti (Piemonte)

Cascina Ca Rossa (Piemonte)

Chiusumma (Piemonte)

Produttori del Barbaresco (Piemonte)

Rinaldi (Piemonte)

Pinot Nero

Cascina Iuli (Piemonte)

Crocizia (Emilia)

Durst-Wein (Germania)

Giulia Negri (Piemonte)

Podere Santa Felicita (Toscana)

Sangionvese

Marta Valpiani (Romagna)

Noelia Ricci (Romagna)

Chiara Condello (Romagna)

I Mandorli (Toscana)

Michele Satta (Toscana)

Fonterenza (Toscana)

Villa Pomona (Toscana)

Solo Vino è organizzato da Solo Roero, associazione nata e voluta per mettere insieme conoscenze e sensibilità in vigna e quanto in cantina per valorizzare al meglio i vitigni del Roero, l’arneis e il nebbiolo. Solo Roero è composta dai fratelli Emanuele ed Enrico Cauda (Cascina Fornace), Carolina Roggero e Luca Faccenda (azienda agricola Valfaccenda a Canale) e Alberto Oggero (dell’omonima cantina tra Canale e Santo Stefano Roero).