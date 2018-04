VIOLA/ L'addio a Angela Bozzolo vedova Rossi (94 anni), madre del sindaco Gian Carlo

SERGIO RIZZO - Ha suscitato vivo cordoglio in tutta la popolazione del Comune di Viola (Cn) in Valle Mongia dove era molto conosciuta e stimata, la scomparsa nella giornata di venerdì 6 aprile all’età di 94 anni presso la sua abitazione in via Bricco 6, di Angela Bozzolo vedova Rossi, mamma dell’attuale sindaco del comune di Viola Gian Carlo Rossi.

I funerali con la S. Messa esequiale e la partecipazione di una numerosa folla, sono stati celebrati alle ore 15 di sabato nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo di Viola Castello. Con affetto e riconoscenza la ricordano i figli Giselda e Gian Carlo, il genero Beppe e la nuora Renata, le nipoti Simona con Marco e la piccola Michela con Lorenzo e Francesca con Gianfranco e il piccolo Federico, la cognata Anselma, i nipoti, pronipoti e parenti tutti.

La salma è stata tumulata nella tomba di famiglia nel locale cimitero.

Sergio Rizzo

(Nella foto: Angela Bozzolo vedova Rossi)