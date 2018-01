Vigili del fuoco cuneesi: tutti gli interventi del primo giorno del 2018

Pomeriggio intenso per i vigili del fuoco della Granda che hanno dovuto far fronte ad una carrellata di interventi, tutti differenti che bene riassumono la tipologia di operazioni che i soccorritori si trovano di fronte durante l’intero anno.

Tra questi non poteva certo mancare il salvataggio del classico gattino sull’albero che ha impegnato i vigili del fuoco a Verduno.

Altro intervento risoltosi per il meglio l’incendio in un garage ad Alba dove il danno subito dall’edificio, grazie al tempestivo intervento dei soccorsi, è stato limitato ad una catasta di legna custodita nello stesso.

Poco più tardi i pompieri sono dovuti intervenire a Borgo San Dalmazzo per un incendio camino (cosa estremamente frequente nel periodo invernale) in un’abitazione. Dopo aver spento le fiamme i soccorritori hanno messo in sicurezza la canna fumaria.

Altro intervento alle 15,30 a Chiusa Pesio in località Roncaglia dove un’auto è uscita di strada e le due persone a bordo sono rimaste ferite e affidate alle cure del 118. Le loro condizioni non sembravano destare preoccupazione.

Sempre nel corso del pomeriggio i vigili del fuoco sono stati anche protagonisti di una ricerca persona a Vinadio.

L’allarme è scattato quando è stata segnalata la scomparsa di un giovane di 21 anni.

In poco più di due ore le squadre di ricerca hanno individuato il ragazzo in buona salute che si era allontanato momentaneamente da casa.