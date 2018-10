Tra romanzi e romanzieri con visite al Filatoio e "Concerti della Filanda" a Caraglio

Sabato 20 ottobre dalle 15 alle 18, al Filatoio di Caraglio (Cuneo), avrà luogo la rassegna d’arte e cultura itinerante "Romanzi e Romanzieri" abbinata ai "Concerti della Filanda": un viaggio nell’editoria con visite guidate, concerti di musica classica e incontri con gli autori.

Dopo l'esposizione e la presentazione della rassegna, si faranno quattro chiacchiere sulla salute dell’editoria locale (“Piccoli editori, grandi sfide”) con il direttore e relatore Gianluca Soletti. Le 16 saranno “Le ore fragili”, ultimo capolavoro dello scrittore Gianluca Soletti dopo il successo della saga del macellaio di Saluzzo, “Suonerò la tua morte” e“Il prezzo del sangue”. Alle 15, alle 16,30 e alle 18 son fissate le visite guidate.



Domenica 21 ottobre la rassegna andrà avanti sempre dalle 15 alle 19 (visite guidate al museo del setificio piemontese alle 15 e alle 16,30). Alle 15.45 “Tutti i silenzi del mondo” e “E impareremo a sorridere”, presentazione degli straordinari romanzi del giovane Paolo Falco. Alle 16.45 fanno il loro ingresso “Rogo” e “Amori impossibi”, due romanzi gialli di Marco Borgogno.

Per i "Concerti della Filanda", alle 17,45 il Duo Syrinx nella sala conferenze tra “Fantasie, poesie e frammenti musicali”. Michele Menardi Noguera al flauto e Luca Sciri al clarinetto: due musicisti straordinari, esploratori della letteratura musical, per questa particolare formazione in cui i due strumenti dialogano e si contrappongono. Musiche di Arnold, Tedescho, Briasco, Gillespie, Villa-Lobos, Dorff, Kraft.

Domenica 4 novembre altro appuntamento della rassegna (visite guidate al museo del setificio piemontese alle 15, alle 16,30 e alle 18): alle 16 viene presentato dall'autore Livio Milanesio "La verità che ricordavo". Una storia vera, ambientata alla fine della seconda Guerra Mondiale.

Alle 17,45, infine, per "I Concerti della Filanda" il duo voce e pianoforte nella sala conferenze tra “Emozioni e atmosfere musicali di epoche lontane”. Rosanna Bagnis contralto, Diego Longo al pianoforte. Musiche di Haendel, Bach, Mozart, Beethoven, Rossini.