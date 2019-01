A Borgo Confartigianato premia la Fedeltà associativa, poi si parla anche di viabilità

Si terrà venerdì 25 gennaio alle 18.30, presso l'Auditorium Bertello (via Vittorio Veneto 19) a Borgo San Dalmazzo, la cerimonia di conferimento della "Fedeltà Associativa 2018" di Confartigianato Imprese Cuneo zone di Borgo San Dalmazzo-Cuneo-Dronero. Si tratta di un momento importante di vita associativa per le imprese che da lungo periodo si riconoscono nei valori dell'associazione e un’occasione per riconoscere il ruolo sociale che le aziende hanno avuto sul territorio, producendo ricchezza e generando occupazione.

Durante la cerimonia verrà inoltre affrontato uno dei "nodi" strategici per il nostro territorio e per il collegato tessuto economico e sociale, quello delle infrastrutture. "Le infrastrutture stradali rappresentano da tempo una criticità per la nostra provincia - scrive Confartigianato - e da sempre la nostra associazione si è fatta interprete delle esigenze delle imprese. In particolare, tra gli altri temi, si effettuerà un approfondimento sulle questioni legate a viabilità e al traforo del Tenda".

Ma non solo: anche le infrastrutture digitali rappresentano da un lato fattore abilitante per le aziende e dall’altro, specie nelle zone montane, un problema da affrontare. Anche sul cosiddetto "digital divide" Confartigianato Cuneo ha espresso forti posizioni in favore del settore e se ne parlerà durante l’evento.