"Vi dimostro come è possibile convivere con la voglia di festa degli abitanti del centro storico di Cuneo"

MARIO FRUSI - Sul tema della movida nel centro storico di Cuneo si è ormai detto e scritto molto. Questo contributo vuole non già angustiare i lettori con un nuovo capitolo della disputa, bensì proporne una visione psico-comportamentale. Nel corso di questi mesi ho mentalmente registrato le opinioni di chi, conosciuto o sconosciuto, per strada o al ristorante, si esprimeva sul tema mostrando però una grande contraddizione di pensiero.

Qui di seguito riporto tre coppie di concetti incoerenti: la prima è stata pronunciata da una persona singola, e così la seconda, in momenti diversi delle rispettive cene a cui io ero presente in qualità di commensale, mentre la terza doppietta è stata pronunciata da due persone distinte facenti parte dello stesso gruppo, animato da un pensiero omogeneo.

1 - “Gli anziani abitanti di Amsterdam stanno scappando dal centro sotto l’incalzare del turismo: andrebbero tutelati dallo Stato"

2 - “Se un residente di Cuneo vecchia non ama la movida che se ne vada a vivere da un’altra parte!”

1 - “Il mio appartamento dà su una strada che di giorno è rumorosissima: per fortuna lavoro lontano, sennò impazzirei”

2 - “I residenti del centro fanno delle sceneggiate assurde per un po’ di rumore…”

1 - “So che vicino alle discariche o a certe industrie l’aria è ammorbata: un vero inferno”

2 - “Pensate che si lamentano perché le loro case si riempiono della puzza di fritto che salirebbe, secondo loro, da cappe-filtro di cucina non a norma: sono degli squilibrati mentali!”

La lista potrebbe continuare, ma i tre esempi citati sono sufficienti a capire la mancanza di empatia, cioè l’incapacità di rispecchiarsi nella condizione altrui quando dalla generica considerazione etica (gli abitanti della lontana Amsterdam, per esempio) si scende allo specifico caso vicino a noi; caratteristica umana molto frequente che giustifica le guerre, lo schiacciamento dei concorrenti nelle attività di lavoro, le incomprensioni coniugali, i litigi alle assemblee di condominio…

Ho preso a prestito la prima parte del titolo di questo articolo da Hannah Arendt, che si riferiva ai campi di sterminio gestiti con grigio stile impiegatizio; certo, la quantità di sofferenza inflitta dai nazisti a ebrei, rom-sinti, omosessuali non è lontanamente paragonabile ai disagi che subiscono gli abitanti del centro storico! Ma la qualità dell’atteggiamento d’ignoranza del loro disagio è la stessa.

La motivazione che giustifica un problema così diffuso è ricercabile nella formazione psichica dei primi anni di vita: s’impara un certo comportamento, lo si considera normale e lo si ripropone una volta che si è diventati grandi. E’ documentato che il piccolo sessualmente abusato diventerà facilmente un adulto pedofilo, o il maschietto che assiste alle violenze del padre sulla madre con più facilità si abituerà a picchiare le donne.

Ancora una volta si tratta di condizioni estreme, quantitativamente non paragonabili al fastidio per i rumori di movida, ma esplicative del concetto. Analogamente, il bambino che si è sentito preso in poca considerazione svilupperà un’attitudine autoreferente, poco interessata ai disagi altrui. Ne patirà comunque anche un risvolto su di sé perché l’indignazione, mai autenticamente scaricata, permarrà nell’inconscio e svilupperà danni non immediatamente correlabili alla storia infantile. Per esempio, una rabbia (inconscia) trattenuta per decenni è un meccanismo più che sufficiente a produrre, attraverso la contrattura muscolare cronica che forza sulle articolazioni, l’artrosi della vita adulta-senile.

Ci sono soluzioni? Nel mio piccolo, a un soggetto ignorante del bene comune che venga in terapia da me - per la già citata artrosi, o il mal di testa, o l’asma e così via - io posso impostare un lavoro di rimaneggiamento emozionale (cioè attraverso la muscolatura) che lo porti a risolvere il malanno fisico e a riconsiderare la sua visione della realtà; una sorta di psicoterapia attraverso il corpo, tale da rendere il soggetto più empatico. Ma questa è una goccia nell’oceano: in ambito socio-politico occorrerebbe un profondo, capillare lavoro educativo, che ovviamente non è di mia competenza. Gli accantonati programmi di educazione civica andrebbero ripresi, e diffusi non soltanto in ambito scolastico.

Una precisazione finale. Vivo in pieno centro, ma non subisco gli effetti avversi dell’aggregazione serale: i due bar sotto casa hanno da tempo disciplinato le emissioni musicali e educato gli avventori, i due ristoranti adiacenti non emettono vapori ammorbanti. E questo dimostra che, grazie al reciproco rispetto, è possibile convivere con la voglia di festa delle molte persone che affollano il centro storico. In quanto consigliere eletto nel Comitato di quartiere, non sto reclamando per me stesso, ma “soltanto” ottemperando al dovere di trovare delle possibili soluzioni al malessere dei residenti meno fortunati di me. Questo contributo è stato scritto per loro.

Mario Frusi