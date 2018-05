Vetrine del "Giro d’Italia", un concorso premia le più originali a Mondovì

Sarà un benvenuto particolare quello organizzato dagli esercizi commerciali di Mondovì in occasione della diciottesima tappa del Giro d’Italia: giovedì 24 maggio la città ospiterà, infatti, un traguardo volante della corsa rosa, posizionato in corso Statuto, di fronte al Palazzo municipale. Ad accogliere corridori e tifosi ci saranno anche gli allestimenti a tema realizzati dai negozianti.

Per l’occasione Confcommercio As.Com. Monregalese ha promosso, in collaborazione con il Comune di Mondovì, un concorso per premiare la vetrina più bella ed originale. Il vincitore sarà decretato dai voti dei cittadini e turisti che potranno esprimere il loro gradimento su Municipium, l’applicazione del Comune che, disponibile gratuitamente su App Store e Google Play, dialoga con tutte le tipologie di dispositivi mobili, smartphone e tablet: sarà sufficiente accedere all’area dedicata alle segnalazioni ed inviare un messaggio contenente l’indicazione del nome del negozio prescelto alla sezione “La più bella vetrina in rosa del Giro”.

Il primo classificato, titolare dell’esercizio commerciale che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze, si aggiudicherà una cena per due persone presso un ristorante a scelta tra quelli associati a Confcommercio. Il concorso è ufficialmente aperto indistintamente a tutti i commercianti di Mondovì, previa segnalazione di partecipazione: le votazioni saranno possibili dal 21 al 27 maggio. Per ulteriori informazioni sulle modalità e per iscriversi al concorso è necessario contattare la sede Confcommercio As.Com. Monregalese al numero 01741843107, oppure inviare una e-mail a info@confcommerciomondovi.it

(Foto di Roberto Croci)