Verduno, festa per celebrare la nuova annata dell'inimitabile vino degli innamorati

Domenica 2 settembre torna la tradizionale festa del vino Verduno Pelaverga doc organizzata dall’associazione "Verduno è uno" in collaborazione con il Comune della provincia di Cuneo. Una domenica speciale, in cui Verduno diventerà la capitale delle Langhe e della grande tradizione enogastronomica piemontese, all’insegna dell’inimitabile vino degli innamorati, dai caratteristici sentori fruttati di fragola, floreali e dalle ampie e intense note speziate. Un’occasione speciale per celebrare la nuova annata, in un evento che anche quest’anno si accompagna alle cucine da strada di qualità e alla buona musica.

Il programma

Dalle 11 alle ore 23 (chiusura casse alle 21): Scorribanda enogastronomica per le vie del paese tra vino, street food e musica (10 euro ingresso+tasca+calice+2 bichhieri di vino). Il buon vino incontra il cibo di strada, le prelibatezze di ROTOLO CANAPOSO (piada di farina di senator cappelli e canapa con salsa capperata, verdure cotte e crude di stagione, pomodori secchi, olive, verza croccante, salsa di latte di canapa e aromatiche a 8 euro), PASTA E LENTICCHIE (pasta corta di farina di senator cappelli e canapa al 22%, lenticchie, semi di canapa e girasole e tamari di lenticchie a 8 euro), SPILUCCO (assaggio di rotolo, pasta e lenticchie, peperone arrostito ripieno, cremoso di melone a 12 euro), FRUTTINO SALATO (polpette di pane con farina e semi di canapa e verdure, panelle di ceci, verdure a 8 euro), FRUTTINO DOLCE (panfritto con uvetta, scorza di agrumi, fondente, mela in pastella a 8 euro), ANTICA FARINATA (Farinata di ceci 4 euro, Farinata con cipolle 4 euro, Focaccia al formaggio tipo Recco 6 euro), I PESCATORI D’ALBENGA (Fritto misto di pesce 10 euro, Fritto calamari 10 euro), LA POLENTAPE (Polenta con salsiccia di Bra 6 euro, Polenta con fonduta di Castelmagno 6 euro, Schiacciata con salsiccia cruda di Bra 6 euro), NA PINTA (Tajarin al ragù piemontese 8 euro, Tajarin al tartufo 10 euro, Plin al tartufo 10 euro, Plin al burro e lavanda 8 euro, Le bagascie: gnocco fritto con salumi piemontesi 8 euro), FROZEN (Gelato piccolo 2 euro, Gelato grande 4 euro, Granita al limone 2 euro).

La musica

Manuela Boraso dj set indie/rock

Gianluca Cosentino dj set it/pop

Gianpiero Pramaggiore live set blues

Le Scimmie live set jazz

Con la partecipazione straordinaria della scuola di danza Swing Juice, con I balli swing, lindy hop e charleston.

"Verduno è servito": dalle 12,30 il tradizionale pranzo nei ristoranti di Verduno con specialità a base di Verduno Pelaverga doc.

Prenotazione direttamente ai ristoranti:

Agriturismo Ca’ Del Re (0172.470281)

Ristorante Due Lanterne (0172.470127)

Trattoria Dai Bercau (0172.470243)

Ristorante Real Castello (0172.470125)

Dalle 15 "I cocktail del castello": wild cocktail a base di Pelaverga doc nel giardino del castello di Verduno.

E poi bike tour, caccia al tartufo, vintage market, area bimbi.

Per contatti e ulteriori approfondimenti: www.verdunopelaverga.it