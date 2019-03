Il forte vento scoperchia tetti a Revello e Bra, cade croce da chiesa a Morozzo

Tante le chiamate ai vigili del fuoco lunedì 11 marzo nel Cuneese a causa delle forti raffiche di vento che hanno caratterizzato la giornata.

Nessuna criticità segnalata ma tantissimi piccoli interventi in tutta la provincia di Cuneo. Oltre una cinquantina i pali del telefono caduti, alcuni di questi a Cuneo, Busca, Tarantasca, Piasco, Mondovì e Marene.

A Niella Tanaro le raffiche di vento hanno divelto la copertura del campanile mentre a Morozzo si è staccata la croce della chiesa.

Alcune tegole della scuola elementare “Denina" di Saluzzo sono cadute lungo Viale Umberto I, fortunatamente nessuno è rimasto colpito. Alcune tegole sono cadute anche da una casa a Tetti Pesio di Cuneo fortunatamente senza danni a cose e persone.

Forti raffiche di vento si sono abbattute in particolare in Valle Po. A Revello presso località "Morra San Martino”, lungo la strada provinciale 26 il vento ha scoperchiato il tetto di una casa abbandonata.

Altri interventi dei vigili del fuoco anche a Barge, in via Azienda Moschetti per alcuni pannelli fotovoltaici pericolanti collocati sul tetto di una palazzina nei pressi del campo sportivo.

A Bra in via Crosassa, i vigili del fuoco volontari di Sommariva Bosco sono intervenuti perchè il vento ha divelto alcune lamiere del tetto di un capannone.

Il vento ha anche alimentato le fiamme dell'incendio a Busca scatenatosi in una legnaia e quello che ha danneggato un capanno agricolo in frazione Mellana di Boves.

Alle 18 vigili del fuoco e Aib erano ancora operativi su un incendio boschivo a Venasca. Le squadre antincendio infatti hanno riscontrato notevoli difficoltà nello spegnimento a causa del forte vento.