Fossano: test drive in piazza e convegni nel weekend dedicato alla mobilità elettrica

Da qualche anno l’Istituto di Istruzione Superiore “G. Vallauri” ha scommesso sul futuro aprendo una nuova articolazione denominata Energia, con l’obiettivo di formare giovani tecnici sulla sostenibilità ambientale in campo civile ed industriale. I principi ispiratori del nuovo corso sono la sostenibilità, le energie rinnovabili, l’efficientamento energetico e la mobilità sostenibile.

In quest’ultimo filone si inserisce E-Mobility Fossano 2018, un evento organizzato dall'istituto fossanese in collaborazione con Granda Smart, azienda cuneese che si occupa di consulenza energetica, dedicato al mondo delle auto elettriche, delle infrastrutture di ricarica e della mobilità elettrica sostenibile.

Sabato 12 e domenica 13 maggio in piazza Castello a Fossano, in provincia di Cuneo, è in programma una due giorni di test drive gratuiti su una serie di automobili elettriche, in cui vedere da vicino i retrofit sulle auto termiche e poter ammirare i prototipi tecnologici dei ragazzi dell'Istituto "Vallauri". L'evento si svolgerà in concomitanza con il premio “Castello degli Acaja”, giunto quest’anno alla nona edizione, e di Expo Flora, manifestazioni ormai consolidate che richiamano a Fossano un gran numero di visitatori e curiosi.

Sabato 12 maggio, dalle 9 alle ore 12.30, il convegno tecnico dal titolo “Mobilità elettrica e sostenibilità ambientale: quale futuro?” (Aula Magna IIS G. Vallauri, 8,30-10). Dopo una prima parte dedicata alle autorità cittadine per presentare iniziative in favore della mobilità elettrica, si susseguiranno interventi di tipo tecnico e divulgativo a cura di docenti del Politecnico di Torino ed esperti del settore. Di particolare rilievo sarà la relazione di un ospite di livello nazionale.

Sabato e domenica, dalle 9 alle ore 18, tra i veicoli oggetto dei test-drive si potranno trovare autovetture di ultima generazione (Tesla model S e model X, Nissan Leaf, Renault Zoe) ed altre, tra le quali esempi di riconversioni da fossile ad elettrico (dette in gergo retrofit); queste ultime rappresentano un’altra possibile soluzione per la conversione dell’attuale parco veicoli circolante, con lo scopo di renderlo meno impattante in termini di inquinamento atmosferico.

Per sostenere una visione integrata con la generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, è previsto il montaggio di pensiline fotovoltaiche funzionanti che verranno utilizzate per la ricarica dei veicoli a disposizione per i test-drive.

Per prenotare il proprio test drive è necessario recarsi al chiosco e-mobility in piazza Castello il 12 e il 13 maggio. Le auto elettriche si potranno scoprire sul sito http://emobility.altervista.org/. Non è solo una macchina: un'auto elettrica è "una finestra sul futuro!"