"Utilizzo improprio di alcuni spazi" nell'ex area supermercato a Fossano

Riceviamo dalla Polizia locale di Fossano (Cuneo) e pubblichiamo: "Da circa una settimana sono state attivate con modalità sperimentali, anche nel parcheggio multipiano, le telecamere della videosorveglianza, fortemente volute dalla Giunta comunale per rendere più fruibile e sicuro l'autoparcheggio "Palocca" di piazza Vittorio Veneto a Fossano, considerato punto strategico del "Piano pluriennale" della mobilità cittadina, predisposto nell'anno 2015 dal personale del Comando di Polizia Locale e che dovrà concludersi con i prossimi lavori di riqualificazione del centro storico e con la contestuale istituzione delle relative aree pedonali in fase di pianificazione da parte dell'Amministrazione.

Il progetto delle 11 nuove videocamere, che vanno ad aggiungersi alle 32 già attive ed "operative" sul territorio comunale, è stato inviato al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per la verifica della conformità tecnica, con la contestuale richiesta di attuazione di politiche di sicurezza integrata, condivisione delle risorse e sinergia operativa al servizio del cittadino, con la trasmissione delle relative immagini anche alla locale stazione dell'Arma dei carabinieri.

Intanto, il Comando della Polizia locale ha incrementato i controlli nella struttura in oggetto, con passaggi frequenti delle pattuglie automontate ed appiedate, accertando la piena fruibilità degli spazi (284 posti auto tracciati e gratuiti in pieno centro cittadino) ed un'adeguata sicurezza.

Sono state altresì intensificati i controlli nelle cosiddette ore "a rischio", specialmente nei locali accessori alla struttura, "ex area supermercato", accertando alcune situazioni di utilizzo improprio di alcuni spazi, rilevando accatastamenti di materiale vario e/o rifiuti, prontamente segnalati all'Amministrazione condominiale che ha provveduto immediatamente a porne rimedio con implementazione dell'illuminazione, chiusure appropriate degli accessi e con il prossimo ripristino dello stato dei luoghi.

Inoltre l'Amministrazione comunale, in fase di predisposizione, sempre da parte del personale del Comando di Polizia locale, del nuovo regolamento di Polizia urbana ha dato chiare indicazioni sulla necessità di stabilire una disciplina condivisa sull'utilizzo della infrastruttura in oggetto, da parte della cittadinanza, al fine di evitare un utilizzo improprio della stessa.

“La presenza delle videocamere è un ottimo deterrente per contrastare episodi di microcriminalità – sostiene l'assessore Mignacca - oltre che un valido ausilio per le indagini in caso di eventuali reati perpetrati all'interno della struttura. I controlli degli agenti sono costanti. Per qualsiasi situazione sospetta invito la cittadinanza a rivolgersi senza indugio alla centrale operativa del Comando di Polizia locale al seguente numero: 0172/635340 int. 1. ovvero al numero unico di emergenza 112".