"Una rete di colonnine di ricarica elettrica nel sito Unesco di Langhe, Roero e Monferrato"

È in programma per martedì 16 ottobre alle 13 la firma del Protocollo di intesa per la realizzazione di una rete di ricarica elettrica nei "Paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato" con EnelX Mobility. L'incontro si svolgerà in una sala messa a disposizione dal Consiglio regionale del Piemonte grazie alla collaborazione con l’assessore all’Agricoltura Giorgio Ferrero, in Via Alfieri 15 a Torino.

Premesso che lo sviluppo della mobilità elettrica rappresenta un fattore decisivo per facilitare l’incremento sostenibile del settore turistico in tutto il territorio dei Paesaggi Vitivinicoli del Sud Piemonte, visto anche il protocollo di intesa firmato tra Enel ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la promozione e lo sviluppo dell’uso dell’energia elettrica per la mobilità sostenibile del turismo, le parti si propongono di favorire così la promozione e l’incentivazione dell’uso dei veicoli ecosostenibili, al fine di rendere maggiormente efficaci le politiche di sviluppo del turismo nel territorio dei Comuni dell’Associazione dei Paesaggi Vitivinicoli.

“Si tratta di un'importante iniziativa che viene offerta al territorio, e per i Comuni un'opportunità senza costi a carico di quest’ultimi, che renderà il territorio del sito Unesco ancora maggiormente accessibile ed alla avanguardia a livello non solo nazionale. Voglio ringraziare il presidente della nostra associazione, Gianfranco Comaschi, che ha creduto fortemente in prima persona nella realizzazione del progetto e che ha preso i contatti con EnelX”, commenta il direttore del Sito Unesco Roberto Cerrato.