Una mostra d'arte alla Bcc Cherasco di piazza Garibaldi a Saluzzo

Banca di Cherasco inaugura il 12 aprile alle 17.30 la mostra dell’artista cheraschese Feny Parasole, presso la filiale di Saluzzo, in piazza Garibaldi 25.

Feny Parasole, autodidatta, nata a Bra nel 1965, vive e lavora a Cherasco. Insegue con passione la sua istintuale vocazione alla creatività, ricevendo nel tempo apprezzamenti e riconoscimenti che la portano, dal 2013, a viverla come un futuro quotidiano anziché nei soli momenti liberi. L’incontro con Vittorio Sgarbi prima e con Paolo Levi poi, rappresentano i punti di partenza di questo nuovo slancio verso un impegno artistico professionale.

L’impegno viene presto premiato grazie alla selezione e all’inserimento di una sua opera - dedicata all'Eterno in cui rappresenta il Dna - presso la Triennale di Roma 2017, curata da Gianni Dunil, e partecipata da figure di spicco dell’espressività visiva contemporanea, come Daniele Radini Tedeschi ed Achille Bonito Oliva. Feny Parasole realizza opere con diversi materiali e tecniche, dalla china ai dipinti ad olio ed acrilico, fino alle originalissime vetrofusioni, usando la ragione solo per calibrare le pulsioni dell’anima e del suo inconscio, in favore dell'armonia.

Da oltre dieci anni le diverse filiali e la sede di Banca di Cherasco ospitano i quadri dell’artista, acquistati per ispirare i dipendenti e allietare i clienti. La mostra sarà visitabile dal 13 aprile al 1° giugno, nella filiale della Bcc di Cherasco a Saluzzo, in piazza Garibaldi 25, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.20 e dalle 15.30 alle 17.

“Non è la prima volta che Banca di Cherasco ospita un artista nelle proprie filiali” spiega Giovanni Claudio Olivero, presidente di Banca di Cherasco. “Sostenere il territorio significa anche dare l’opportunità a clienti e soci di avvicinarsi a coloro che sanno valorizzare e rendere vive le nostre città e i nostri comuni. È un piacere invitare tutti gli interessati, clienti e non, a visitare la mostra di questa grande artista".