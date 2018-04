"Un paesaggio in un cuoco del Roero": chef Palluda nel weekend tra vigneti e castelli

Davide Palluda, cuoco dell'Enoteca di Canale d'Alba, in provincia di Cuneo, presenterà il suo libro "Davide Palluda. Un paesaggio in un cuoco del Roero" lunedì 9 aprile (ore 16) al castello di Guarene, in occasione dei Roero Days 2018. Insieme agli autori e allo chef interverrà anche Antonio Santini.

Gli ottimi risultati delle prime edizioni dei Roero Days, tenutisi nel 2016 presso la Reggia di Venaria Reale e nel 2017 al Museo dei Navigli di Milano, hanno permesso di pensare in grande: un pubblico da mete ancora più lontane, una più incisiva presenza dei vini Roero Docg sui mercati, l’adesione di ben 75 cantine e i numerosi castelli visitabili e fruibili per un'edizione dedicata a “Vigneti Sentieri Castelli Libri”.

"La scelta di tenere una manifestazione nella regione d’origine del Roero Docg - spiega il Consorzio per la tutela del Roero - nasce da diverse considerazioni: il Roero, inteso sia come territorio sia come area vitivinicola, ha bisogno di essere sempre più conosciuto, in quanto si sta affermando nel mondo la tendenza a ricercare vini che siano espressione di un’area specifica, delimitata e dotata di proprie peculiarità.

In questo senso il Roero ha sicuramente grandi potenzialità di sviluppo, legate sia alla peculiarità dei propri vini sia alla bellezza paesaggistica sia a una storia plurisecolare. Infatti, per quanto riguarda il vino, l’attenzione degli appassionati di ogni dove si va sempre più indirizzando verso la ricerca di vitigni autoctoni in grado di esprimere una personalità unica e inconfondibile.

Siamo infatti in un periodo di consumi in via di profonda modificazione: non più la ricerca di vini di stile “internazionale” basati su pochi vitigni coltivati ovunque ma la tipicità, la tradizione, la riconoscibilità territoriale innanzitutto. Da ciò nasce la scelta di far convergere direttamente nella zona del Roero professionisti e appassionati provenienti anche da aree assai distanti".

PROGRAMMA

CASTELLO DI GUARENE

Domenica 8 aprile

ore 10-19: Apertura della Sala d’assaggio dei 74 Produttori, del Wine Bar Roero Docg e del Banco gastronomico di Assopiemonte

ore 11: Laboratorio di degustazione Dieci anni di Roero Arneis – 2006-2015

ore 12: Tavola rotonda “Terra, viti e vino nella storia e nella cultura del Roero” con Baldassarre Molino (storico), Edmondo Bonelli (geologo), Andrea Dani (sommelier)

ore 13: Laboratorio di degustazione Bianchi autoctoni del Piemonte 2014 a confronto: Colli Tortonesi Timorasso, Erbaluce di Caluso, Gavi, Langhe Nascetta, Roero Arneis

ore 15: Laboratorio di degustazione Quindici anni di Roero e Roero Riserva – 1998-2012

ore 17: Laboratorio di degustazione Nebbioli del Piemonte 2012 a confronto: Barbaresco, Barolo, Carema, Gattinara, Ghemme, Roero

Lunedì 9 aprile

ore 10-19: Apertura della Sala d’assaggio dei 74 Produttori, del Wine Bar Roero Docg e del Banco gastronomico di Assopiemonte

ore 11: Laboratorio di degustazione Dieci anni di Roero Arneis – 2006-2015

ore 12: Presentazione dei “Sentieri del Roero Docg” e delle nuove annate: Roero Arneis 2017, Roero 2015 e Roero Riserva 2014, a cura del Consorzio di Tutela

ore 13: Laboratorio di degustazione Bianchi autoctoni d’Italia 2014 a confronto: Colli Orientali del Friuli Friulano, Fiano di Avellino, Riviera Ligure di Ponente Pigato, Soave, Vermentino di Gallura, Roero Arneis

ore 14: Conferenza “An overview of the Roero Docg wines and their potential in the USA market”, a cura di Leonardo Lo Cascio, esperto di marketing

ore 15: Laboratorio di degustazione Quindici anni di Roero e Roero Riserva – 1998-2012

ore 16: Presentazione del volume “Davide Palluda”, Sorì edizioni. Intervengono gli autori e lo chef Davide Palluda

ore 17: Laboratorio di degustazione Rossi autoctoni d’Italia 2012 a confronto: Amarone della Valpolicella, Brunello di Montalcino, Conero, Sicilia Nero d’Avola, Taurasi, Roero

Sul territorio

Sabato 7: Montà, chiesa di San Michele

ore 10: apertura;

ore 17: inaugurazione della “Fiera del Libro sul Roero”, visitabile gratuitamente anche domenica 8 con orario 10-19

Domenica 8: Castello di Monteu Roero

ore 11-19: Mostra fotografica “Roero”, di Carlo Avataneo

Visite gratuite, con guida

Domenica 8: Autobus Roero Docg

Il Castello di Guarene, la Fiera del Libro sul Roero e il Castello di Monteu Roero si possono raggiungere comodamente con il Tour dell’Autobus Roero Docg.

Dal 2 al 9 aprile: Roero Week

I Ristoranti che aderiscono all’iniziativa propongono almeno 3 Roero Arneis e 3 Roero in degustazione al calice ai loro ospiti.