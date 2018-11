Un'area giochi e 25 mila pasti: con Hill's a novembre aiutiamo i cuccioli del Rifugio di Fido di Pollenzo

Al via la terza edizione della partnership Acquistando i prodotti della linea Hill's Prescription Diet, che saranno in offerta presso gli oltre 200 punti vendita de L’Isola dei Tesori, per tutto il mese di novembre sarà possibile devolvere gratuitamente del cibo alla struttura d’accoglienza per cani gestita dalla L.I.D.A., e sostenere la realizzazione di un’area giochi all’interno del rifugio.

Donare fino a 25.000 pasti al Rifugio di Fido, gestito dalla Lega Italiana dei Diritti dell'Animale, un’iniziativa che punta a garantire un valido contributo al mantenimento e al benessere degli ospiti a quattro zampe della struttura.

È con quest’obiettivo che Hill’s Pet Nutrition Italia S.r.l. - azienda che da oltre 75 anni si dedica alla nutrizione degli animali domestici, garantendo la massima qualità degli ingredienti e l'equilibrio ottimale delle sostanze nutritive - ha deciso di rinnovare, dopo gli ottimi risultati della campagna dello scorso Marzo, la partnership con L’Isola dei Tesori, la nota catena di pet store specializzata in prodotti per animali da compagnia.

Per tutto il mese di novembre, acquistando 10 euro di prodotti dietetici Hill's Prescription Diet, sarà possibile effettuare una donazione al Rifugio di Fido di Pollenzo (CN) - che consiste in un pasto da 200 grammi per un cane - e sostenere la realizzazione di un’area giochi attrezzata all’interno del rifugio.

Oltre alle consuete passeggiate gli ospiti del rifugio potranno quindi divertirsi con i vari giochi a disposizione e cimentarsi con percorsi di agility, guidati da educatrici volontarie.

Inoltre, per la prima volta dalla nascita dell’iniziativa “Insieme per trasformare le loro vite”, verrà applicato uno sconto del 15% sul prezzo di tutti i prodotti della linea Prescription Diet che assicura una nutrizione dietetica d'avanguardia per la gestione delle principali patologie che colpiscono i nostri amici.

È grazie alle stretta sinergia tra le due aziende coinvolte che è stato possibile sviluppare un progetto come questo, che guarda al benessere e alla salute degli animali.

L’obiettivo di Hill’s è quello di arricchire e prolungare lo speciale rapporto tra le persone ed i loro animali domestici.

Per Hill’s, la scienza è il primo ingrediente per perseguire quest’obiettivo: grazie a uno staff di esperti che conta più di 220 professionisti tra veterinari, scienziati e nutrizionisti per animali, l’azienda conosce a fondo ciò di cui i nostri amici a quattro zampe hanno bisogno per vivere una vita lunga e sana.

Gli scienziati Hill’s, infatti, lavorano ogni giorno in tutto il mondo per creare nuovi prodotti e migliorare quelli già esistenti.

In aggiunta Hill’s investe, a lungo termine, in tecnologia della nutrizione e ricerca scientifica per produrre pet food di altissima qualità con il giusto equilibrio dei nutrienti essenziali (carboidrati, proteine, minerali, fibre e grassi) ed è inoltre la prima azienda ad applicare il concetto di “nutrizione basata sulle evidenze cliniche”, approccio attraverso il quale gli alimenti vengono proposti solo dopo una verifica sull’efficacia.

Una filosofia che ha trovato ne l’Isola dei Tesori un valido alleato, considerato che l’obiettivo della catena di pet store è quello di offrire agli amanti dei pet un supporto completo, grazie all’amore per gli animali e all’esperienza maturata in questo settore in quasi 20 anni.

I membri dello staff, infatti, hanno tutti una grande passione nei confronti del mondo animale e ricevono una formazione dedicata a garantire una corretta assistenza ai clienti. Un percorso di specializzazione che ha permesso alla rete commerciale una crescita continua, che si traduce in circa 200 punti vendita distribuiti in 15 Regioni d’Italia.

Quest’anno, le due società intendono unire le proprie forze a favore degli amici con la coda di cui si prende cura il Rifugio di Fido di Pollenzo, frazione di Bra (CN).

Il Rifugio di Fido ospita ogni anno circa 200 cani ed è una struttura intermedia tra un canile sanitario (casa di prima accoglienza) e un canile-rifugio ed è inoltre denominata "Area Affidamento", in quanto offre una vetrina per le adozioni accogliendo i visitatori per 8 ore al giorno, sei giorni alla settimana.

Il rifugio è dotato di un’ampia area verde che – anche grazie a questa speciale iniziativa – potrà essere arricchita da un’area giochi, spazio fondamentale per contribuire ad assicurare il benessere degli ospiti della struttura e migliorarne la loro permanenza.

La struttura è gestita dalla sezione di Alba-Bra della L.I.D.A., Lega Italiana dei Diritti dell'Animale, che - dal 1977 - lavora per realizzare attività e servizi finalizzati alla salvaguardia, soccorso e protezione degli animali, della natura, dell’ambiente e delle sue risorse naturali.

“Per le associazioni come la nostra che si occupano della tutela degli animali, il cibo è uno dei costi più elevati da sostenere. Siamo riconoscenti a Hill’s e a L’Isola dei Tesori per aver garantito, con questa meritevole iniziativa, un pasto bilanciato per le esigenze dei nostri ospiti e per aver contribuito a creare un’area giochi, fondamentale per abbassare i livelli di stress dei nostri animali da compagnia”, commenta Gianna Gentile, Presidente dell’Associazione L.I.D.A., sezione di Alba-Bra. “A nome di tutti gli amanti degli animali, i soci e i volontari che, ogni giorno, si prendono cura dei cani meno fortunati, ringrazio le due aziende per aver scelto il Rifugio di Fido come destinatario delle donazioni”.

HILL’S PET NUTRITION

Fondata più di 75 anni fa dall’ispirazione di un eccezionale veterinario, il Dottore Mark Morris, che sviluppò la prima dieta per cani con insufficienza renale. Da allora Hill’s ha sviluppato centinaia di formule per la corretta nutrizione di animali sani e con patologie.

La missione di Hill’s è quella di aiutare a migliorare e prolungare quello speciale legame tra le persone e i loro animali.

La corretta nutrizione unita alla dedizione dei professionisti Veterinari può trasformare le vite degli animali; e animali più felici e in salute possono trasformare le vite dei loro proprietari.

Hill’s si dedica alla ricerca pioneristica e all’innovazione nutrizionale per cani e gatti basandosi sulla conoscenza scientifica dei loro bisogni specifici.

HILL'S™ Prescription Diet™, HILL'S™ Science Plan™ e HILL'S™ Ideal Balance™ alimenti per il benessere degli animali sono venduti attraverso veterinari e rivenditori specializzati.

Per maggiori informazioni su Hill’s, sui nostri prodotti e sulla nostra filosofia nutrizionale, visita HillsPet.it, HillsVet.it o sulla pagina Facebook @HillsPetItalia.