Tutto quello che ha avuto da offrire la coloratissima giornata di "Cherasco Natura"

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - Una mattina a zonzo per Cherasco, in provincia di Cuneo, mi imbatto nell'antica Fiera di San Martino. Nel centro storico del paese è la natura con i suoi colori squillanti che mi accoglie: il mercato di prodotti agroalimentari. E non solo. Banchetti carichi di frutti stagionali, proprio con i colori dell'autunno: il giallo, il rosso, il verde, il marrone. Mele, arance, zucche di ogni stravagante forma, melagrane, castagne. I peperoni ben disposti nei plateau, così vividi e rigogliosi, sono composizioni artistiche, degne di riproduzioni pittoriche.

E non c'è solo l'aspetto cromatico gioioso, è l'esaltazione, anzi la rivendicazione della tradizione di terrritorio. La giornata di "Cherasco Natura" offre prodotti genuini e locali, rispettosi della salute e dell'ambiente. Sui banchi, ben duecento, dislocati nelle vie del centro, oltre alla frutta e agli ortaggi, sono esposte diverse tipologie di prodotti: pasta e biscotti, pane e farine, prodotti caseari e salumi, marmellate e conserve, oli e mieli, spezie ed erbe officinali, rimedi naturali e detergenti per la pulizia, articoli artigianali.

Un tratto di via Cavour è dedicato solo ai prodotti biologici ed ecologici: c'è da sbizzarrirsi. Gli espositori sono disponibili e prodighi con gli assaggi. Molto apprezzato lo zabaglione bio caldo al Passito di Sicilia. “Questo zabaglione - spiega l'espositore - è un prodotto tipico piemontese, preparato con le nostre uova biologiche, di galline felici, con l'aggiunta di passito di Sicilia e zucchero di canna. Si conserva un anno nei vasetti". E via, da un banco all'altro, tante curiosità, chiacchiere e anche qualche assaggio di cioccolato. C'è anche il cioccolato d'autore con i rinomati Baci di Cherasco rappresentato dai migliori produttori.

Un assaggino qua e uno là, e mi avvio verso la fine del mercato con un buon sapore in bocca. Ci tornerò l'anno prossimo, alla ventiduesima edizione.

