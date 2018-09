Tutto il mondo acclama Carlin di Bra al "grido" per salvare la nostra Terra Madre

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - Chi avrebbe scommesso, dodici anni fa, sul successo di Terra Madre Salone del Gusto? "Quando Carlin accenna ad un progetto, tutti i suoi collaboratori si mettono in allarme. E' un vulcano irrefrenabile”, queste le parole del suo amico fraterno Azio Citi, che ormai non si stupisce più della sua lungimiranza.

Ed ogni volta Carlin il visionario ha ragione. Pensa e vede in grande. Più di così! Ha vinto la sua scommessa: "Il giorno in cui il cibo avrà la stessa attenzione della moda, forse potremo dire che abbiamo risolto un problema di dignità e valorialità”. E a Torino, sono settemila donne e uomini provenienti da centocinquanta Paesi del mondo, e trecentocinquanta docenti, formatori ed esperti, a confermarlo con la loro presenza.

Un evento di portata colossale a cui ha dato il via il guru Carlin, e come lui sottolinea sempre: "I complimenti fateli ai miei collaboratori di Slow Food, sono loro che mi sopportano e che danno corpo alle mie idee". Parla semplice, diretto e con l'accento nettamente piemontese, di cui non si vergogna, anzi sovente anche all'estero gli esce una frase in dialetto. “Esagerum nen” è la sua risposta ai complimenti meritatissimi.

Quando, al Lingotto di Torino, sale sul palco, il suo carisma anima la folla e la entusiasma, unisce e rende consapevoli. “Sono i contadini a preservare i territori - continua Carlin Petrini -, ma nessuno li retribuisce per questi servizi ecologici in assenza dei quali - come la cronaca ci mostra fin troppo spesso – i territori cadono in preda al dissesto idrogeologico". Ecco cosa è riuscito a fare il nostro concittadino.

Eppure, c'è ancora chi gli dà contro, tanto per confermare il detto: nessuno è profeta in patria. Ma questo accade mentre tutto il mondo lo acclama.

Fiorella Avalle Nemolis

(Foto Paolo Properzi / Archivio Slow Food, tratta dal sito internet del Salone del Gusto)