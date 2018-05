Allagamento della galleria storica: il tunnel di Tenda riapre dalle 7 (salvo imprevisti)

Strada internazionale tra provincia di Cuneo e Francia: Anas informa "che il tunnel di Tenda, sulla statale 20 “del Colle di Tenda e di Valle Roya”, sarà riaperto dalle ore 7 di domani martedì 8 maggio, salvo imprevisti nelle prossime ore che possano determinare una riprogrammazione del provvedimento".

Com'è noto, nella nuova galleria in corso di realizzazione, l'acqua era penetrata in alcuni punti della calotta ancora privi del rivestimento. Nella galleria storica, non impermeabilizzata, l'acqua è penetrata attraverso tutto il perimetro della canna, oltre che dalla pavimentazione.