Troppi click bloccano il sito europeo sui voucher per Wi-Fi gratuito: proteste dei Comuni montani

Il "crash" era stato annunciato. E puntualmente ha bloccato il sito wifi4eu.eu a poche ore dall'attivazione. Ieri, dalle 13, si è aperta la possibilità per i Comuni di inviare i progetti in forma digitale per poter beneficiare del voucher da 15 mila euro per dotarsi di sistemi di hot spot per la diffusione degli accessi a internet negli spazi pubblici. 120 milioni di euro disponibili per tutti i Paesi europei, ovviamente anche l'Italia.

Dopo una pre-registrazione qualche mese fa, i Comuni hanno avuto la possibilità di accedere al vero e proprio bando. Con un sistema di "click", cioè - come già purtroppo vissuto negli ultimi anni - premiando chi arriva prima, chi clicca per prima sul sito. Così, il portale europeo dopo meno di un'ora dall'attivazione del servizio, si è bloccato. E lo è ancora oggi (mercoledì 16 maggio).



"Moltissimi Comuni hanno manifestato il loro sdegno per quanto avvenuto - commentano i vicepresidenti Anci Piemonte Michele Pianetta e Uncem Piemonte Marco Bussone -. Hanno chiesto alle nostre associazioni di portare il tema sui tavoli europei. Non solo relativamente a questo specifico bando di finanziamento, per una questione peraltro molto importante quale la dotazione di punti wi-fi con nuovi hot spot negli spazi pubblici, bensì rispetto al metodo utilizzato, che premia il più veloce, chi ha una migliore connettività".

Un sistema che penalizza i piccoli Comuni, ancora una volta mette in difficoltà chi ha basse velocità di connessione, chi soffre per problemi di digital divide. "Se poi il sito si blocca - sottolineano Pianetta e Bussone - vengono alla luce una serie di criticità tecniche che a livello di organizzazioni e istituzioni comunitarie si potevano prevedere e risolvere a monte, nei mesi scorsi. Chiediamo ai nostri eurodeputati di verificare quanto è avvenuto per il bando WiFi4EU e di impedire che vi siano nuovi bandi con la richiesta del click più veloce, bensì vengano premiate qualità e necessità effettive dei progetti".

(Nell'immagine, l'homepage del portale wifi4eu.eu che mostra il messaggio di "scuse" per i problemi tecnici verificatisi al sito)