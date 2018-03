Tre ribaltamenti in 24 ore: si rimuovono le bottiglie sulla Pollenzo-Cherasco

Code sulla strada provinciale 7 tra Pollenzo e Cherasco, in provincia di Cuneo, per le operazioni di rimozione delle bottiglie dopo l'ennesimo ribaltamento di un mezzo pesante che trasportava acqua.

E' soltanto di ieri (martedì 13 marzo) il terzo episodio che ha visto un autoarticolato carico di bottiglie d'acqua ribaltarsi fuori dalla sede stradale.

Per la rimozione in primis del mezzo è stata disposta, a fine giornata, la chiusura della strada, con traffico dirottato sulla statale 231. Oggi si lavora per liberare la carreggiata dalle bottiglie.

Come si ricorderà, due incidenti analoghi sono avvenuti lunedì 12 marzo, a Revello e sulla provinciale che collega Levaldigi a Fossano.

Anche in quei due casi, i mezzi pesanti finiti fuori strada erano carichi di bottiglie d'acqua.