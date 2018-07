La saggezza dei nativi a Villa Tornaforte di Cuneo per celebrare l'arrivo dell'autunno

A salutare l'arrivo dell'autunno, Villa Tornaforte di Madonna dell'Olmo di Cuneo a settembre ospiterà "un evento unico in Italia": l'equinozio sciamanico Bom Dia Pachamama, il nostro saluto alla terra, un viaggio di tre giorni nel mondo dello sciamanesimo.

L'equinozio sciamanico, infatti, avviene in concomitanza con l'equinozio autunnale di settembre. Pratiche, seminari, esperienze, conferenze e documentari per far avvicinare le persone alla saggezza dei nativi, recuperandola.

"Bom Dia Pachamama è soprattutto il nostro modo - scrivono gli organizzatori - per ricordare che la madre terra è un essere vivente, che va rispettata, ringraziata per quanto ci dona e ricordarci che dobbiamo consegnarla alle nostre future generazioni".